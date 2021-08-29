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https://tr.sputniknews.com/20210829/konyada-esnaftan-protesto-yuklu-miktarda-borc-icerisindeyiz-1048425010.html
Konya’da esnaftan protesto: 'Yüklü miktarda borç içerisindeyiz'
Konya’da esnaftan protesto: 'Yüklü miktarda borç içerisindeyiz'
Konya’da kent merkezinin en işlek bölgesi olan Zafer Meydan’ında kafe esnafı, polis ve emniyet güçleri tarafından işletmelerine yazılan cezalardan dolayı isyan... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T15:33+0300
2021-08-29T15:48+0300
türkiye
ak parti
konya
polis
protesto
ceza
akp
açıklama
zam
esnaf
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Konya'da kent merkezinin en işlek ve kalabalık alanlarından olan Zafer Meydanı'ndaki kafe işletmecileri canlı müzik yaptıkları için polis ve zabıta ekipleri tarafından yazılan cezalara isyan etti. Gece saat 23:00 sıralarında meydana inen yaklaşık 50 esnaf alkışlar ve ‘küçük esnafa dokunma’ sloganları eşliğinde yürüyerek cezaları protesto etti.'Ruhsatlarımızın iptali ile karşı karşıyayız'Yürüyüşün ardından açıklama yapan esnaf Koronavirüs salgınından dolayı işletmelerinin 2 yıla yakın kapalı olduğunu ve bu süreçte borç yükü altında ezilmelerine rağmen zabıta ve polis ekiplerinin işletmelerine sürekli ceza yazmasından yakındı.Esnaflar adına konuşma yapan Mazlum Özkan isimli esnaf yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:"2 yıla yakındır pandemi ile mücadele ediyoruz. Süreç içerisinde devletin ve makamların aldığı tedbir ve kurallara uyduk. Biz Konya kafecileri olarak iş yerlerimizin açılması 2 aya yakın oldu.Hepimiz maddi olarak çöküş yaşadık. Aynı zamanda yüklü miktarda borç içerisindeyiz. Buna rağmen emniyet ve zabıta ekiplerinin ortak uyguladığı uygulamalardan dolayı hepimize müzik yayını yaptığımızdan dolayı ceza kesiliyor.10 gündür de her gün gelip üzerimizde büyük bir baskı uyguluyorlar. Biz kafe esnafı olarak 15 sene yakın bir süredir müzik yayını yapıyoruz. Şu an canlı müzik yaptığımız için iş yerlerimizin ruhsat iptali ile karşı karşıyayız.Tüm müzik severlerin ve halkımızın bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bu sebepten dolayı kafe çalışanı ve işverenin ekmeği ile oynamayın. İş yapacağız derken göz çıkartmayın. Bize gereken yardımı uygulayın."Polis engel olduAçıklamaların ardından tekrar ıslık ve alkışlar eşliğinde yürümek isteyen esnafa emniyet güçleri engel oldu. Burada emniyet güçlerine dertlerini anlatmaya çalışan esnaf, “2 senedir kapalı olan kafeler açıldıktan sonra neden iş yaptırılmıyor. Şehrin birçok yerinde canlı müzk yapılıyor ama onlara dokunmuyorsunuz. Neden sadece bizim kafelerimize dokunuyorsunuz. Emniyet Müdürlüğünden randevu talep ettik, randevu da vermediler” şeklinde sitem etti.Daha sonra emniyet yetkilileri tarafından ikna edilen esnaf grubu olaysız bir şekilde dağıldı.
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ak parti, konya, polis, protesto, ceza, akp, açıklama, zam, esnaf, pandemi, koronavirüs, kovid-19

Konya’da esnaftan protesto: 'Yüklü miktarda borç içerisindeyiz'

15:33 29.08.2021 (güncellendi: 15:48 29.08.2021)
© Fotoğraf : TwitterKonya’da esnaftan protesto: Yüklü miktarda borç içerisindeyiz ve hepimize müzik yayını yaptığımızdan dolayı ceza kesiliyor
Konya’da esnaftan protesto: Yüklü miktarda borç içerisindeyiz ve hepimize müzik yayını yaptığımızdan dolayı ceza kesiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Konya’da kent merkezinin en işlek bölgesi olan Zafer Meydan’ında kafe esnafı, polis ve emniyet güçleri tarafından işletmelerine yazılan cezalardan dolayı isyan etti. Koronavirüs salgınından dolayı zor günler geçirdiklerini ve borç batağında olduğunu söyleyen esnaf, yetkililere çağrıda bulundu.
Konya'da kent merkezinin en işlek ve kalabalık alanlarından olan Zafer Meydanı'ndaki kafe işletmecileri canlı müzik yaptıkları için polis ve zabıta ekipleri tarafından yazılan cezalara isyan etti. Gece saat 23:00 sıralarında meydana inen yaklaşık 50 esnaf alkışlar ve ‘küçük esnafa dokunma’ sloganları eşliğinde yürüyerek cezaları protesto etti.

'Ruhsatlarımızın iptali ile karşı karşıyayız'

Yürüyüşün ardından açıklama yapan esnaf Koronavirüs salgınından dolayı işletmelerinin 2 yıla yakın kapalı olduğunu ve bu süreçte borç yükü altında ezilmelerine rağmen zabıta ve polis ekiplerinin işletmelerine sürekli ceza yazmasından yakındı.
Esnaflar adına konuşma yapan Mazlum Özkan isimli esnaf yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:
"2 yıla yakındır pandemi ile mücadele ediyoruz. Süreç içerisinde devletin ve makamların aldığı tedbir ve kurallara uyduk. Biz Konya kafecileri olarak iş yerlerimizin açılması 2 aya yakın oldu.
Hepimiz maddi olarak çöküş yaşadık. Aynı zamanda yüklü miktarda borç içerisindeyiz. Buna rağmen emniyet ve zabıta ekiplerinin ortak uyguladığı uygulamalardan dolayı hepimize müzik yayını yaptığımızdan dolayı ceza kesiliyor.
10 gündür de her gün gelip üzerimizde büyük bir baskı uyguluyorlar. Biz kafe esnafı olarak 15 sene yakın bir süredir müzik yayını yapıyoruz. Şu an canlı müzik yaptığımız için iş yerlerimizin ruhsat iptali ile karşı karşıyayız.
Tüm müzik severlerin ve halkımızın bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bu sebepten dolayı kafe çalışanı ve işverenin ekmeği ile oynamayın. İş yapacağız derken göz çıkartmayın. Bize gereken yardımı uygulayın."

Polis engel oldu

Açıklamaların ardından tekrar ıslık ve alkışlar eşliğinde yürümek isteyen esnafa emniyet güçleri engel oldu. Burada emniyet güçlerine dertlerini anlatmaya çalışan esnaf, “2 senedir kapalı olan kafeler açıldıktan sonra neden iş yaptırılmıyor. Şehrin birçok yerinde canlı müzk yapılıyor ama onlara dokunmuyorsunuz. Neden sadece bizim kafelerimize dokunuyorsunuz. Emniyet Müdürlüğünden randevu talep ettik, randevu da vermediler” şeklinde sitem etti.
Daha sonra emniyet yetkilileri tarafından ikna edilen esnaf grubu olaysız bir şekilde dağıldı.
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