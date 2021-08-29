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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210829/macron-bmye-kabilde-guvenlik-bolgesinin-kurulmasini-onerecegiz-1048417155.html
Macron: BM’ye Kabil’de güvenlik bölgesinin kurulmasını önereceğiz
Macron: BM’ye Kabil’de güvenlik bölgesinin kurulmasını önereceğiz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve Londra’nın Birleşmiş Milletler’e (BM) Afganistan’ın başkenti Kabil’de, insani operasyonlara koruma sağlama... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T09:29+0300
2021-08-29T09:29+0300
taliban kontrolünde afganistan
fransa
ingiltere
bm
afganistan
kabil
emmanuel macron
birleşmiş milletler (bm)
öneri
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Macron, Journal du Dimanche gazetesine demecinde, Fransa ve İngiltere’nin, 'Kabil’de, insani operasyonları sürdürmeye yardımcı olacak BM kontrolündeki güvenlik bölgesini oluşturma' amacıyla bir tasarı sunacaklarını söyledi.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 30 Ağustos Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin’in daimi temsilcileriyle Afganistan’daki durumu görüşmeyi planladığı bildirilmişti.
fransa
ingiltere
afganistan
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fransa, ingiltere, bm, afganistan, kabil, emmanuel macron, birleşmiş milletler (bm), öneri

Macron: BM’ye Kabil’de güvenlik bölgesinin kurulmasını önereceğiz

09:29 29.08.2021
© REUTERSFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© REUTERS
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve Londra’nın Birleşmiş Milletler’e (BM) Afganistan’ın başkenti Kabil’de, insani operasyonlara koruma sağlama amacıyla ‘güvenlik bölgesini’ oluşturma çalışmalarını başlatmayı önereceklerini belirtti.
Macron, Journal du Dimanche gazetesine demecinde, Fransa ve İngiltere’nin, 'Kabil’de, insani operasyonları sürdürmeye yardımcı olacak BM kontrolündeki güvenlik bölgesini oluşturma' amacıyla bir tasarı sunacaklarını söyledi.
Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 30 Ağustos Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin’in daimi temsilcileriyle Afganistan’daki durumu görüşmeyi planladığı bildirilmişti.
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