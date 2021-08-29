https://tr.sputniknews.com/20210829/macron-bmye-kabilde-guvenlik-bolgesinin-kurulmasini-onerecegiz-1048417155.html

Macron: BM’ye Kabil’de güvenlik bölgesinin kurulmasını önereceğiz

Macron: BM’ye Kabil’de güvenlik bölgesinin kurulmasını önereceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ve Londra’nın Birleşmiş Milletler’e (BM) Afganistan’ın başkenti Kabil’de, insani operasyonlara koruma sağlama... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T09:29+0300

2021-08-29T09:29+0300

2021-08-29T09:29+0300

taliban kontrolünde afganistan

fransa

ingiltere

bm

afganistan

kabil

emmanuel macron

birleşmiş milletler (bm)

öneri

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Macron, Journal du Dimanche gazetesine demecinde, Fransa ve İngiltere’nin, 'Kabil’de, insani operasyonları sürdürmeye yardımcı olacak BM kontrolündeki güvenlik bölgesini oluşturma' amacıyla bir tasarı sunacaklarını söyledi.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 30 Ağustos Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin’in daimi temsilcileriyle Afganistan’daki durumu görüşmeyi planladığı bildirilmişti.

fransa

ingiltere

afganistan

kabil

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fransa, ingiltere, bm, afganistan, kabil, emmanuel macron, birleşmiş milletler (bm), öneri