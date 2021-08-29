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Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı: Bize düşen görev Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir
Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı: Bize düşen görev Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bize düşen görev tarih sahnesinde iz bırakan... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T17:29+0300
2021-08-29T17:29+0300
türkiye
ankara
cumhuriyet
30 ağustos zafer bayramı
mansur yavaş
mesaj
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.Yavaş açıklamasında, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin en zor zamanlarda bile önündeki engelleri aşarak bağımsızlığa olan sevdasına koşmasının bir timsali olduğunu belirterek, “Bugün zaferlerle dolu tarih sahnemizde milletimizin vatanımızı işgal edenlere karşı nihai sözü söylediği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutluyoruz” dedi.Başkan Yavaş, 30 Ağustos zaferine giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk milletinin yokluklar içerisinde tarihe altın harflerle yazılan bir hürriyet mücadelesi verdiğini ve toprakların düşman ordularının işgalinden kurtulduğunu hatırlatarak, “Atatürk’ün öncülüğünde Afyon ve Dumlupınar’da yakılan bağımsızlık ateşi, ordularımızın önlenemez yükselişi ve ilerleyişiyle başarıya ulaşmıştır” dedi.Başkan Yavaş, açıklamasına şöyle devam etti:
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ankara, cumhuriyet, 30 ağustos zafer bayramı, mansur yavaş, mesaj

Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı: Bize düşen görev Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir

17:29 29.08.2021
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bize düşen görev tarih sahnesinde iz bırakan milletimizin mirasını layıkıyla anmak ve kadim milletimizin zor zamanlarında elde ettiği zaferlerin neticesi olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Yavaş açıklamasında, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin en zor zamanlarda bile önündeki engelleri aşarak bağımsızlığa olan sevdasına koşmasının bir timsali olduğunu belirterek, “Bugün zaferlerle dolu tarih sahnemizde milletimizin vatanımızı işgal edenlere karşı nihai sözü söylediği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutluyoruz” dedi.
Başkan Yavaş, 30 Ağustos zaferine giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk milletinin yokluklar içerisinde tarihe altın harflerle yazılan bir hürriyet mücadelesi verdiğini ve toprakların düşman ordularının işgalinden kurtulduğunu hatırlatarak, “Atatürk’ün öncülüğünde Afyon ve Dumlupınar’da yakılan bağımsızlık ateşi, ordularımızın önlenemez yükselişi ve ilerleyişiyle başarıya ulaşmıştır” dedi.
Başkan Yavaş, açıklamasına şöyle devam etti:
“Bize düşen görev ise tarih sahnesinde iz bırakan milletimizin mirasını layıkıyla anmak ve kadim milletimizin zor zamanlarında elde ettiği zaferlerin neticesi olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle hürriyet ateşini yakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları mücadeleyi şükran ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”
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