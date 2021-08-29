https://tr.sputniknews.com/20210829/mansur-yavastan-30-agustos-mesaji-bize-dusen-gorev-cumhuriyetimizi-sonsuza-dek-muhafaza-etmektir-1048427124.html

Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı: Bize düşen görev Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir

Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı: Bize düşen görev Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bize düşen görev tarih sahnesinde iz bırakan... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T17:29+0300

2021-08-29T17:29+0300

2021-08-29T17:29+0300

türkiye

ankara

cumhuriyet

30 ağustos zafer bayramı

mansur yavaş

mesaj

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.Yavaş açıklamasında, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin en zor zamanlarda bile önündeki engelleri aşarak bağımsızlığa olan sevdasına koşmasının bir timsali olduğunu belirterek, “Bugün zaferlerle dolu tarih sahnemizde milletimizin vatanımızı işgal edenlere karşı nihai sözü söylediği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutluyoruz” dedi.Başkan Yavaş, 30 Ağustos zaferine giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk milletinin yokluklar içerisinde tarihe altın harflerle yazılan bir hürriyet mücadelesi verdiğini ve toprakların düşman ordularının işgalinden kurtulduğunu hatırlatarak, “Atatürk’ün öncülüğünde Afyon ve Dumlupınar’da yakılan bağımsızlık ateşi, ordularımızın önlenemez yükselişi ve ilerleyişiyle başarıya ulaşmıştır” dedi.Başkan Yavaş, açıklamasına şöyle devam etti:

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ankara, cumhuriyet, 30 ağustos zafer bayramı, mansur yavaş, mesaj