https://tr.sputniknews.com/20210829/meksika-guvenlik-gucleri-sinirdan-gecmek-isteyen-gocmenlere-mudahale-etti-1048420659.html

Meksika güvenlik güçleri, sınırdan geçmek isteyen göçmenlere müdahale etti

Meksika güvenlik güçleri, sınırdan geçmek isteyen göçmenlere müdahale etti

Meksika’nın Guatemala sınırından kuzeye doğru ilerlemeye çalışan çok sayıda göçmen, Meksika güvenlik güçleri tarafından engellendi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T12:19+0300

2021-08-29T12:19+0300

2021-08-29T12:19+0300

dünya

güney amerika

meksika

polis

göçmen

orta amerika

duvar

sınır

müdahale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103891/75/1038917575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_476096103f95d3440cd65d698884fefe.jpg

Haiti ve Küba başta olmak üzere diğer Orta Amerika ülkelerinden gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 500 göçmen, Meksika’nın güneyindeki Tapachula’dan ve civar bölgelerden ülkenin başkenti Mexico City’ye hareket etti.Göçmenler Mexico City’de sığınma işlemlerinin hızlandırılması için başvuruda bulundu.Öte yandan ülkenin Guatemala ile olan sınırından kuzeye doğru ilerleyerek ABD’ye ulaşmaya çalışan bazı göçmenler, güvenlik güçlerinin engeli ile karşılaştı.Güvenlik güçlerinin müdahalesinde bazı göçmenler gözaltına alındı.

meksika

orta amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney amerika, meksika, polis, göçmen, orta amerika, duvar, sınır, müdahale