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Messi, Paris Saint-Germain formasıyla ilk kez sahaya çıktı
Messi, Paris Saint-Germain formasıyla ilk kez sahaya çıktı
Lionel Messi, Paris Saint-Germain formasıyla sahaya ilk adımını attı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T23:25+0300
2021-08-29T23:25+0300
2021-08-29T23:27+0300
yaşam
lionel messi
paris saint-germain
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Lionel Messi, Reims - Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında 66'ıncı dakikada Neymar'ın yerine oyuna girerek ilk kez Paris Saint-Germain formasıyla sahaya çıktı.
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Messi, Paris Saint-Germain formasıyla ilk kez sahaya çıktı
23:25 29.08.2021 (güncellendi: 23:27 29.08.2021)
Lionel Messi, Paris Saint-Germain formasıyla sahaya ilk adımını attı.
Lionel Messi, Reims - Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında 66'ıncı dakikada Neymar'ın yerine oyuna girerek ilk kez Paris Saint-Germain formasıyla sahaya çıktı.