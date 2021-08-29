Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210829/mezun-olup-ciftcilige-baslayan-universiteli-burcin-ilk-mango-hasadini-yapti-1048418557.html
Mezun olup çiftçiliğe başlayan üniversiteli Burçin, ilk mango hasadını yaptı
Mezun olup çiftçiliğe başlayan üniversiteli Burçin, ilk mango hasadını yaptı
Antalya'da üniversitenin maliye bölümünden mezun olduktan sonra aile mesleği çiftçiliği devralan genç kadın mango meyvesi üretmeye başladı. Antalya’nın Aksu... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T10:49+0300
2021-08-29T10:49+0300
yaşam
antalya
kız
kadın
üniversite
açıklama
üretim
çiftçi
genç
mezun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103305/16/1033051601_0:41:5569:3173_1920x0_80_0_0_8b50e49abab7fb35431f798fafc8161a.jpg
Antalya’nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde üreticilik yapan 23 yaşındaki Burçin Karabulut, bölgenin ilk mango hasadını yaptı. Aksu’da ilk defa mango üreten ve ilk hasadı yapan genç üretici, diğer yetiştiricilere de örnek teşkil ediyor.'Bu ürünü yurt dışına satmak istiyoruz'Geçen yıl Şubat ayında serasına ilk defa mango meyvesi fidanı ektiğini kaydeden Burçin Karabulut, “Bu yıl ilk hasadımızı alıyoruz. Geçen yıl da meyve almıştık ama bu kadar çok değildi. 1 dekarlık seramızın içinde 47 ağacımız var. 47 ağaçtan 60 tane meyve almış bulunmaktayız. Bu ürünü yurt dışına satmak istiyoruz. Mango meyvesini kilo olarak satıyoruz. Kilosu 35-40 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.'Geleceği parlak, getirisi yüksek'Üreticilere mango üretmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Burçin Karabulut, “Geleceği parlak bir ürün ve avokado meyvesinden sonra ikinci olarak mango yetiştiriciliği geliyor. Yüksek getirisi olacak bir meyve. Ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Yurt dışından alıyoruz bu meyveyi ülkemizde de geliştirilsin istiyoruz” dedi.'İşçilik masrafı yok'Üniversitede maliye bölümünden mezun olduktan sonra aile mesleği çiftçiliği devraldığını ifade eden Burçin Karabulut, “Bu meyvenin önünün açık olduğunu gördük ve bunu ekmeye karar verdik. Şu an gidişatımız çok iyi. Üreticilik denildiği zaman insanlara çok zor gelebilir ama bu ürünün çok bir masrafı yok. Çok işçilik gerektiren bir ürün değil. Bunun yanında seramızda mor patates de yetiştiriyoruz. Bu ürünü de geliştirmeyi ve Aksu çevresinde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.Üreticilere mango yetiştiriciliği konusunda deneyimlerini de aktardığını ve yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Burçin Karabulut, bölgenin ilk yetiştiricisi olmasından dolayı üreticilerin kendisinden bilgi almak için geldiklerini, serasını üreticilere açarak mango meyvesi hakkında bildiklerini danışanlarla paylaştığını da ifade etti.'Bir tane mango meyvesinin ağırlığı yarım kilo ile 3 kilo arasında değişiyor'Ürünlerinin bir tanesinin yarım kilo ile 3 kilo arasında değiştiğini dile getiren Burçin Karabulut, “Ürünlerimiz yerli üretim olduğu için bu kadar büyüyor. İthal gelen ürünler avuç içini doldurmayacak kadar küçük oluyor. Olgunlaşmamış bir şekilde ülkeye geliyor ve tat olarak da bizim ülkemizde yetişen mango meyvesinin tadından daha düşük kalıyor” ifadelerini kullandı.
antalya
aksu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103305/16/1033051601_303:0:5252:3712_1920x0_80_0_0_ffc9f84b30730b769172a495d23aa12d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, kız, kadın, üniversite, açıklama, üretim, çiftçi, genç, mezun, mango, aksu

Mezun olup çiftçiliğe başlayan üniversiteli Burçin, ilk mango hasadını yaptı

10:49 29.08.2021
© AFP 2021 / Tobias SCHWARZ Mango
Mango - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AFP 2021 / Tobias SCHWARZ
Abone ol
Antalya'da üniversitenin maliye bölümünden mezun olduktan sonra aile mesleği çiftçiliği devralan genç kadın mango meyvesi üretmeye başladı. Antalya’nın Aksu ilçesinde ilk defa mango yetiştiren ve hasada başlayan 23 yaşındaki Burçin Karabulut, “Geleceği parlak ve getirisi yüksek mango meyvesinin ülkemizde gelişmesini istiyorum” dedi.
Antalya’nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde üreticilik yapan 23 yaşındaki Burçin Karabulut, bölgenin ilk mango hasadını yaptı. Aksu’da ilk defa mango üreten ve ilk hasadı yapan genç üretici, diğer yetiştiricilere de örnek teşkil ediyor.

'Bu ürünü yurt dışına satmak istiyoruz'

Geçen yıl Şubat ayında serasına ilk defa mango meyvesi fidanı ektiğini kaydeden Burçin Karabulut, “Bu yıl ilk hasadımızı alıyoruz. Geçen yıl da meyve almıştık ama bu kadar çok değildi. 1 dekarlık seramızın içinde 47 ağacımız var. 47 ağaçtan 60 tane meyve almış bulunmaktayız. Bu ürünü yurt dışına satmak istiyoruz. Mango meyvesini kilo olarak satıyoruz. Kilosu 35-40 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

'Geleceği parlak, getirisi yüksek'

Üreticilere mango üretmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Burçin Karabulut, “Geleceği parlak bir ürün ve avokado meyvesinden sonra ikinci olarak mango yetiştiriciliği geliyor. Yüksek getirisi olacak bir meyve. Ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Yurt dışından alıyoruz bu meyveyi ülkemizde de geliştirilsin istiyoruz” dedi.

'İşçilik masrafı yok'

Üniversitede maliye bölümünden mezun olduktan sonra aile mesleği çiftçiliği devraldığını ifade eden Burçin Karabulut, “Bu meyvenin önünün açık olduğunu gördük ve bunu ekmeye karar verdik. Şu an gidişatımız çok iyi. Üreticilik denildiği zaman insanlara çok zor gelebilir ama bu ürünün çok bir masrafı yok. Çok işçilik gerektiren bir ürün değil. Bunun yanında seramızda mor patates de yetiştiriyoruz. Bu ürünü de geliştirmeyi ve Aksu çevresinde yaygınlaştırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
Üreticilere mango yetiştiriciliği konusunda deneyimlerini de aktardığını ve yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Burçin Karabulut, bölgenin ilk yetiştiricisi olmasından dolayı üreticilerin kendisinden bilgi almak için geldiklerini, serasını üreticilere açarak mango meyvesi hakkında bildiklerini danışanlarla paylaştığını da ifade etti.

'Bir tane mango meyvesinin ağırlığı yarım kilo ile 3 kilo arasında değişiyor'

Ürünlerinin bir tanesinin yarım kilo ile 3 kilo arasında değiştiğini dile getiren Burçin Karabulut, “Ürünlerimiz yerli üretim olduğu için bu kadar büyüyor. İthal gelen ürünler avuç içini doldurmayacak kadar küçük oluyor. Olgunlaşmamış bir şekilde ülkeye geliyor ve tat olarak da bizim ülkemizde yetişen mango meyvesinin tadından daha düşük kalıyor” ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:06Japonya’da yabancı madde bulunan Moderna aşısı yaptıran 2 kişi hayatını kaybetti
11:00Van’da 43 doktor istifa dilekçesi verdi
10:49Mezun olup çiftçiliğe başlayan üniversiteli Burçin, ilk mango hasadını yaptı
10:32Bakan Akar: Yunanistan'ın provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını görmesi lazım
10:28Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi: Batı’nın Afganistan analiz uzmanları işini yapamadı
10:23Nikahta çift, düğünde 3 kişi oldular
10:15Genç sürücü, hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı
10:06Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Afganistan duruşunu Rus atasözüyle anlattı
09:58Yeni evli çift, düğünlerine gelmeyenlere 2 bin TL fatura gönderdi
09:46Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
09:40Diyanet’ten yeni ‘deniz ürünleri’ açıklaması
09:29Macron: BM’ye Kabil’de güvenlik bölgesinin kurulmasını önereceğiz
09:22Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı: Hakkında soruşturma başlatıldı
09:09Ankara'da zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu
05:56Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı
05:39TTB'den Kovid-19 paylaşımı: Hastalık atlatılsa bile bu etkiler kalıyor
05:31Rus Paralimpik sporculardan 14 madalya daha
05:00Rusya’da 19 bin 492 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
04:39Haluk Levent, Ahbap Derneği'nden ayrılıyor: Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum
04:16İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı düzenledi