https://tr.sputniknews.com/20210829/nikahta-cift-dugunde-3-kisi-oldular-1048418206.html
Nikahta çift, düğünde 3 kişi oldular
Nikahta çift, düğünde 3 kişi oldular
Tokat'ta pandemi yasakları nedeni ile sadece nikah kıyan Mahmuthan ve Merve Kalem çifti, erteledikleri düğünlerini 2 gün önce yaptı. Çift, düğünlerine 4 ay... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T10:23+0300
2021-08-29T10:23+0300
2021-08-29T10:23+0300
yaşam
türkiye
tokat
düğün
bebek
çift
nikah
pandemi
koronavirüs
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Ankara'da, 2 yıl önce tanışıp evlenmeye karar veren, 10 Haziran 2020'de nikah masasına oturarak birlikte yaşam için 'Evet' diyen çift Mahmuthan ve öğretmen Merve Kalem çifti, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Özel bir şirkette çalışan Mahmuthan ve öğretmen Merve Kalem çiftinin 4 ay önce 'Göktürk' ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Kalem çifti, pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte düğün hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi. Çift 2 gün önce yaptıkları düğüne oğulları Göktürk ile birlikte katıldı. Çift, düğün pastasını oğullarıyla birlikte keserek, sahnede de birlikte oynadı.'Pandeminin en güzel hediyesi oğlumuz'Pandemi nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Mahmuthan Kalem, "Geçen sene nikahımızı yaptık. Virüs nedeniyle düğünümüzü gerçekleştiremedik. Sonra bebeğimiz olacağını öğrendik. Düğünümüzü ertelediğimize değsin istedik. Düğünümüzü oğlumuz olsun, birlikte yapalım istedik. Kendisi de düğünümüze şahit olsun diye. Birçok kişinin isteyip de yağamayacağı bir şey. Bence pandemi sürecinde en güzel şey bu oldu. Virüs, hastalık, insanlara verdiği zarar ama bizim için çok güzel bir süreçti. Pandeminin bize vermiş olduğu en güzel hediye oğlumuzdu. Düğünümüzü birlikte yaptık. Mutluyuz. Allah herkese nasip etsin" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210829/yeni-evli-cift-dugunlerine-gelmeyenlere-2-bin-tl-fatura-gonderdi-1048417686.html
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türkiye, tokat, düğün, bebek, çift, nikah, pandemi, koronavirüs
Nikahta çift, düğünde 3 kişi oldular
Tokat'ta pandemi yasakları nedeni ile sadece nikah kıyan Mahmuthan ve Merve Kalem çifti, erteledikleri düğünlerini 2 gün önce yaptı. Çift, düğünlerine 4 ay önce dünyaya gelen Göktürk ismini verdikleri oğullarıyla katıldı.
Ankara'da, 2 yıl önce tanışıp evlenmeye karar veren, 10 Haziran 2020'de nikah masasına oturarak birlikte yaşam için 'Evet' diyen çift Mahmuthan ve öğretmen Merve Kalem çifti, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı.
Özel bir şirkette çalışan Mahmuthan ve öğretmen Merve Kalem çiftinin 4 ay önce 'Göktürk' ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi.
Kalem çifti, pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte düğün hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi. Çift 2 gün önce yaptıkları düğüne oğulları Göktürk ile birlikte katıldı. Çift, düğün pastasını oğullarıyla birlikte keserek, sahnede de birlikte oynadı.
'Pandeminin en güzel hediyesi oğlumuz'
Pandemi nedeniyle düğün yapamadıklarını belirten Mahmuthan Kalem, "Geçen sene nikahımızı yaptık. Virüs nedeniyle düğünümüzü gerçekleştiremedik. Sonra bebeğimiz olacağını öğrendik. Düğünümüzü ertelediğimize değsin istedik. Düğünümüzü oğlumuz olsun, birlikte yapalım istedik. Kendisi de düğünümüze şahit olsun diye. Birçok kişinin isteyip de yağamayacağı bir şey. Bence pandemi sürecinde en güzel şey bu oldu. Virüs, hastalık, insanlara verdiği zarar ama bizim için çok güzel bir süreçti. Pandeminin bize vermiş olduğu en güzel hediye oğlumuzdu. Düğünümüzü birlikte yaptık. Mutluyuz. Allah herkese nasip etsin" dedi.