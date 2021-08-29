TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli'deki yangından görüntü paylaştı
12:50 29.08.2021 (güncellendi: 12:56 29.08.2021)
© Sputnik / Sertaç Kayar74 barodan, Tunceli’deki orman yangını için ortak açıklama
© Sputnik / Sertaç Kayar
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangına 1 uçak, 2 Helikopter, 2 dozer, 2 greyder, 3 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 40 personelle müdahale edildiği bildirildi
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Tunceli'deki yangına müdahale anından bir görüntü paylaştı.
📍Tunceli / Ovacık - Hozat— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 29, 2021
Havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. pic.twitter.com/P0DFN7QkqQ
Yapılan paylaşımda, "Alevlerle savaşımız havadan ve karadan devam ediyor" denildi.
Yapılan paylaşımda Tunceli Ovacık Hozat'taki yangına 1 uçak, 2 Helikopter, 2 dozer, 2 greyder, 3 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 40 personelle müdahale edildiği bildirildi.
📍Tunceli/Ovacık – Hozat— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 29, 2021
Alevlerle savaşımız havadan ve karadan devam ediyor.
➡️ 1 Uçak
➡️ 2 Helikopter
➡️ 2 Dozer
➡️ 2 Greyder
➡️ 3 Arazöz
➡️ 5 İlk Müdahale Aracı
➡️ 40 Personel pic.twitter.com/oYHvQx69Nr