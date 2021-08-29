https://tr.sputniknews.com/20210829/orman-genel-mudurlugu-tuncelideki-yangindan-goruntu-paylasti-1048421121.html

Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli'deki yangından görüntü paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli'deki yangından görüntü paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangına 1 uçak, 2 Helikopter, 2 dozer, 2 greyder, 3 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 40 personelle müdahale... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T12:50+0300

2021-08-29T12:50+0300

2021-08-29T12:56+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

tunceli

yangın

orman yangını

açıklama

orman genel müdürlüğü

paylaşım

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Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Tunceli'deki yangına müdahale anından bir görüntü paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Alevlerle savaşımız havadan ve karadan devam ediyor" denildi.Yapılan paylaşımda Tunceli Ovacık Hozat'taki yangına 1 uçak, 2 Helikopter, 2 dozer, 2 greyder, 3 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 40 personelle müdahale edildiği bildirildi.

tunceli

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