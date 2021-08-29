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Orman Genel Müdürlüğü'nden Tunceli'deki yangına dair açıklama
Orman Genel Müdürlüğü'nden Tunceli'deki yangına dair açıklama
Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
çevre
türkiye
tunceli
yangın
orman yangını
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OGM'nin sosyal medya hesabından, Tunceli'de gerçekleşen orman yangınları hakkında açıklamada bulundu. OGM, açıklamasında Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. OGM'den yapılan açıklama şu şekilde:
tunceli
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çevre, türkiye, tunceli, yangın, orman yangını, hozat

Orman Genel Müdürlüğü'nden Tunceli'deki yangına dair açıklama

19:49 29.08.2021 (güncellendi: 19:51 29.08.2021)
© DHATunceli - örtü yangını
Tunceli - örtü yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
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Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
OGM'nin sosyal medya hesabından, Tunceli'de gerçekleşen orman yangınları hakkında açıklamada bulundu. OGM, açıklamasında Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
OGM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Tunceli / Hozat – Tanzi Deresi Kahramanlarımızın özverili mücadelesi neticesinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
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