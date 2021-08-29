Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210829/orman-genel-mudurlugunden-tuncelideki-yangina-dair-aciklama-1048429000.html
Orman Genel Müdürlüğü'nden Tunceli'deki yangına dair açıklama
Orman Genel Müdürlüğü'nden Tunceli'deki yangına dair açıklama
Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T19:49+0300
2021-08-29T19:49+0300
2021-08-29T19:51+0300
yaşam
çevre
türkiye
tunceli
yangın
orman yangını
hozat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048374068_0:7:1200:682_1920x0_80_0_0_8b76252b1ac8852eab358b4992b5af30.jpg
OGM'nin sosyal medya hesabından, Tunceli'de gerçekleşen orman yangınları hakkında açıklamada bulundu. OGM, açıklamasında Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. OGM'den yapılan açıklama şu şekilde:
tunceli
hozat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048374068_142:0:1058:687_1920x0_80_0_0_a6b19b40019715522a798cdebb5a39c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çevre, türkiye, tunceli, yangın, orman yangını, hozat
Orman Genel Müdürlüğü'nden Tunceli'deki yangına dair açıklama 19:49 29.08.2021 (güncellendi: 19:51 29.08.2021)
Orman Genel Müdürlüğü, (OGM), Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
OGM'nin sosyal medya hesabından, Tunceli'de gerçekleşen orman yangınları hakkında açıklamada bulundu. OGM, açıklamasında
Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi Deresi bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
OGM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Tunceli / Hozat – Tanzi Deresi Kahramanlarımızın özverili mücadelesi neticesinde yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."