https://tr.sputniknews.com/20210829/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-batinin-afganistan-analiz-uzmanlari-isini-yapamadi-1048418361.html
Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi: Batı’nın Afganistan analiz uzmanları işini yapamadı
Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi: Batı’nın Afganistan analiz uzmanları işini yapamadı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Batı’nın Afganistan analiz uzmanlarının işlerini çok kötü yaptığını belirtti. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T10:28+0300
2021-08-29T10:28+0300
2021-08-29T10:28+0300
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Kabulov, Rus medyasına açıklamasında, “ABD’nin Afganistan’daki savaşı kaybetme konusunun çok enteresan olduğunu düşünüyorum. Daha uzun yıllar tartışılacak ve analiz edilecek. ABD, sınırları dışında olan dünyayı anlamadıkları için bu savaşı kaybettiler” diye konuştu.ABD’yi Afganistan’da yakından takip ederek çok zayıf mantıksal analize sahip olduklarını fark ettiğini dile getiren Kabulov, “Yaklaşık 30 yıl önce ortaya çıkan ‘istedikleri her şeyi yapabilecekleri’ duygusu, devlet olarak ABD’ye acımasız bir oyun oynadı. ABD’nin Afganistan yönünde görev yapan analiz uzmanları, profesyonellik açısından, işlerini çok ama çok kötü yerine getirdiler” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210829/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-batinin-afganistan-durusunu-rus-atasozuyle-anlatti-1048417823.html
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abd, rusya, vladimir putin, taliban, zamir kabulov, batı, politika, açıklama
Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi: Batı’nın Afganistan analiz uzmanları işini yapamadı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Batı’nın Afganistan analiz uzmanlarının işlerini çok kötü yaptığını belirtti.
Kabulov, Rus medyasına açıklamasında, “ABD’nin Afganistan’daki savaşı kaybetme konusunun çok enteresan olduğunu düşünüyorum. Daha uzun yıllar tartışılacak ve analiz edilecek. ABD, sınırları dışında olan dünyayı anlamadıkları için bu savaşı kaybettiler” diye konuştu.
ABD’yi Afganistan’da yakından takip ederek çok zayıf mantıksal analize sahip olduklarını fark ettiğini dile getiren Kabulov, “Yaklaşık 30 yıl önce ortaya çıkan ‘istedikleri her şeyi yapabilecekleri’ duygusu, devlet olarak ABD’ye acımasız bir oyun oynadı. ABD’nin Afganistan yönünde görev yapan analiz uzmanları, profesyonellik açısından, işlerini çok ama çok kötü yerine getirdiler” ifadesini kullandı.