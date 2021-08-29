https://tr.sputniknews.com/20210829/rus-disisleri-bati-afganistan-konusundaki-sorumlulugunu-baskalarina-yikarak-garip-bir-tutum-aliyor-1048414164.html
Rus Dışişleri: Batı, Afganistan konusundaki sorumluluğunu başkalarına yıkarak garip bir tutum alıyor
Rus Dışişleri: Batı, Afganistan konusundaki sorumluluğunu başkalarına yıkarak garip bir tutum alıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Afganistan konusundaki sorumluluğunu başkalarına yıkarak garip bir tutum aldığını söyledi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T00:24+0300
2021-08-29T00:24+0300
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YouTube kanalında yayınlanan Solovyev Live programına katılan Zaharova, Batılı ülkelerin Afganistan konusundaki sorumluluklarından kaçınarak, ilginç bir tutum sergilediklerini kaydetti.Zaharova, "Batılı ortaklarımız Afganistan'daki durumla ilgili ilginç bir yaklaşım sergiliyorlar. 'Mevcut durumdan sonuçlar çıkarmamız gerekiyor' şeklinde formüle ediyorlar. Ortaklarımızın son 10, 15, 20 yılda ne kadar çok 'sonuç çıkarma' fırsatları olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu çok sıra dışı bir tutum" dedi.Zaharova, Rusya'nın uzun süredir Avrupa'yı doğunun şiddet yoluyla 'demokratikleştirilmesi' tehlikeleri ve bunun yıkıcı sonuçları konusunda uyardığı göz önüne alındığında, bunları duymanın garip olduğunu kaydetti.Avrupa’nın özellikle Libya ve Suriye'deki savaşların yol açtığı göç krizlerinden sonuçlar çıkarabileceğine vurgu yapan Zaharova, "Sorumluluğu başkalarına yüklemekle değil, ortaya çıkan durumun ciddi ve dürüst bir analiziyle başlanmalı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210828/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-afganistandaki-yeni-iktidarla-iliski-kurmamiz-gerekecek-1048413400.html
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Rus Dışişleri: Batı, Afganistan konusundaki sorumluluğunu başkalarına yıkarak garip bir tutum alıyor
00:24 29.08.2021 (güncellendi: 00:32 29.08.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Afganistan konusundaki sorumluluğunu başkalarına yıkarak garip bir tutum aldığını söyledi.
YouTube kanalında yayınlanan Solovyev Live programına katılan Zaharova
, Batılı ülkelerin Afganistan
konusundaki sorumluluklarından kaçınarak, ilginç bir tutum sergilediklerini kaydetti.
Zaharova, "Batılı ortaklarımız Afganistan'daki durumla ilgili ilginç bir yaklaşım sergiliyorlar. 'Mevcut durumdan sonuçlar çıkarmamız gerekiyor' şeklinde formüle ediyorlar. Ortaklarımızın son 10, 15, 20 yılda ne kadar çok 'sonuç çıkarma' fırsatları olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu çok sıra dışı bir tutum" dedi.
Zaharova, Rusya'nın uzun süredir Avrupa'yı doğunun şiddet yoluyla 'demokratikleştirilmesi' tehlikeleri ve bunun yıkıcı sonuçları konusunda uyardığı göz önüne alındığında, bunları duymanın garip olduğunu kaydetti.
Avrupa’nın özellikle Libya ve Suriye'deki savaşların yol açtığı göç krizlerinden sonuçlar çıkarabileceğine vurgu yapan Zaharova, "Sorumluluğu başkalarına yüklemekle değil, ortaya çıkan durumun ciddi ve dürüst bir analiziyle başlanmalı" diye konuştu.