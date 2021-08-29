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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Afganistan duruşunu Rus atasözüyle anlattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Afganistan duruşunu Rus atasözüyle anlattı
Batı’nın, Afganistan’daki mevcut durumdan ders çıkarma çabasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Aptallar kendi hatalarından... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T10:06+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Batı’nın Afganistan’daki mevcut duruma ilişkin tutumunu değerlendirdi.Zaharova, “Batı ortaklarımız bu duruma ilişkin tutumunu garip bir şekilde formüle ediyor. Onlar, ‘mevcut durumdan ders çıkarılması gerekiyor’ şeklinde konuşuyor. Bu, ortaklarımızın son 10, 15, 20 yılda ne kadar çok ders çıkarma fırsatına sahip olduğu düşünülürse çok sıra dışı bir duruş. Rusçada, kimlerin hangi hatalardan ders çıkardığını anlatan güzel bir atasözü var: Aptallar kendi hatalarından, akıllılar başkalarının hatalarından ders çıkarır” ifadesini kullandı.Rusya’nın uzun zamandır Avrupa'yı, doğunun zorla ‘demokratikleştirmenin’ tehlikeli olduğu ve feci sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardığını anımsatan Dışişleri Sözcüsü, “Bu bağlamda, ders çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamaları duymak çok garip” dedi.Avrupa’nın, Libya ve Suriye’deki krizlerin kışkırttığı göç krizlerinden de ders çıkarabileceğini söyleyen Zaharova, “İşe, sorumluluklarını başkalarına atmakla değil, oluşan durumu ciddi ve dürüst biçimde analiz etmekle başlamak lazım” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210828/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-afganistandaki-yeni-iktidarla-iliski-kurmamiz-gerekecek-1048413400.html
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abd, rusya, afganistan, taliban, işgal, batı, açıklama, gönderme, atasözü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Afganistan duruşunu Rus atasözüyle anlattı

10:06 29.08.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Batı’nın, Afganistan’daki mevcut durumdan ders çıkarma çabasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Aptallar kendi hatalarından, akıllılar başkalarının hatalarından ders çıkarır” atasözüne işaret etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Batı’nın Afganistan’daki mevcut duruma ilişkin tutumunu değerlendirdi.
Zaharova, “Batı ortaklarımız bu duruma ilişkin tutumunu garip bir şekilde formüle ediyor. Onlar, ‘mevcut durumdan ders çıkarılması gerekiyor’ şeklinde konuşuyor. Bu, ortaklarımızın son 10, 15, 20 yılda ne kadar çok ders çıkarma fırsatına sahip olduğu düşünülürse çok sıra dışı bir duruş. Rusçada, kimlerin hangi hatalardan ders çıkardığını anlatan güzel bir atasözü var: Aptallar kendi hatalarından, akıllılar başkalarının hatalarından ders çıkarır” ifadesini kullandı.
Rusya’nın uzun zamandır Avrupa'yı, doğunun zorla ‘demokratikleştirmenin’ tehlikeli olduğu ve feci sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardığını anımsatan Dışişleri Sözcüsü, “Bu bağlamda, ders çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamaları duymak çok garip” dedi.
Avrupa’nın, Libya ve Suriye’deki krizlerin kışkırttığı göç krizlerinden de ders çıkarabileceğini söyleyen Zaharova, “İşe, sorumluluklarını başkalarına atmakla değil, oluşan durumu ciddi ve dürüst biçimde analiz etmekle başlamak lazım” diye ekledi.
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