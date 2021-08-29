https://tr.sputniknews.com/20210829/rusya-savunma-bakani-soygu-afganistanda-abd-doneminde-hashas-tarlalarinin-sayisi-100-kat-artti-1048423157.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan’da ABD döneminde haşhaş tarlalarının sayısı 100 kat arttı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan’da ABD döneminde haşhaş tarlalarının sayısı 100 kat arttı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan’da ABD’nin askeri varlığı döneminde, haşhaş tarlalarının sayısının yaklaşık 100 kat arttığını belirtti. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T14:33+0300

2021-08-29T14:33+0300

2021-08-29T14:33+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

rusya

işgal

uyuşturucu

açıklama

şoygu

haşhaş

afyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044263832_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_ee9a1584e239e42d28b4ec88db11c346.jpg

Şoygu, Rus medyasına açıklamasında, “Afganistan’da, ABD varlığı döneminde, haşhaş tarlalarının sayısı yaklaşık 100 kat arttı. Tüm bunların başta Avrupa olmak üzere dünya geneline yayılma yollarından bahsetmeyeceğim, Afganistan’dan kimlerin uçtuğunu herkesin iyi bildiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.Günümüzde dünyadaki eroinin yüzde 93’ünün Afganistan’da üretildiğini kaydeden Rus bakan, ABD’nin bu ülkede iki yönde çalıştığını belirterek, “İlki, kendi güvenliğini sağlamak ve Afganların ülkeyi işgal eden düşmana destek veren işbirlikçiler olarak gösterdiği orduyu kurmak ve silahlandırmak. İkincisi de ciddi bir şekilde yer altı kaynaklarını keşfedip üretmekti” dedi.‘Çok sayıda hassas silah bıraktılar’“ABD, Afganistan’da çok miktarda silah bıraktı" diyen Şoygu, bunların başında hava savunma füze sistemleri ile tank savar güdümlü füzelerin olduğu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemde, Ukrayna’ya onlarca Javelin teslim edildiğinden bahsediliyor. Oysa Afganistan’da bu silahtan yüzlercesi bırakılmış durumda. İkisi arasındaki fark, Ukrayna’ya kendileri tedarik ederlerken Afganistan’da bırakılıp el değiştirmesi”

https://tr.sputniknews.com/20210824/ulkesini-terk-eden-afganistan-merkez-bankasi-baskani-afyon-gelirleri-yaklasik-1-milyar-dolar-1048288479.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, işgal, uyuşturucu, açıklama, şoygu, haşhaş, afyon