https://tr.sputniknews.com/20210829/rusya-savunma-bakani-soygu-afganistanda-abd-doneminde-hashas-tarlalarinin-sayisi-100-kat-artti-1048423157.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan’da ABD döneminde haşhaş tarlalarının sayısı 100 kat arttı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan’da ABD döneminde haşhaş tarlalarının sayısı 100 kat arttı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan’da ABD’nin askeri varlığı döneminde, haşhaş tarlalarının sayısının yaklaşık 100 kat arttığını belirtti. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T14:33+0300
2021-08-29T14:33+0300
2021-08-29T14:33+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
işgal
uyuşturucu
açıklama
şoygu
haşhaş
afyon
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Şoygu, Rus medyasına açıklamasında, “Afganistan’da, ABD varlığı döneminde, haşhaş tarlalarının sayısı yaklaşık 100 kat arttı. Tüm bunların başta Avrupa olmak üzere dünya geneline yayılma yollarından bahsetmeyeceğim, Afganistan’dan kimlerin uçtuğunu herkesin iyi bildiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.Günümüzde dünyadaki eroinin yüzde 93’ünün Afganistan’da üretildiğini kaydeden Rus bakan, ABD’nin bu ülkede iki yönde çalıştığını belirterek, “İlki, kendi güvenliğini sağlamak ve Afganların ülkeyi işgal eden düşmana destek veren işbirlikçiler olarak gösterdiği orduyu kurmak ve silahlandırmak. İkincisi de ciddi bir şekilde yer altı kaynaklarını keşfedip üretmekti” dedi.‘Çok sayıda hassas silah bıraktılar’“ABD, Afganistan’da çok miktarda silah bıraktı" diyen Şoygu, bunların başında hava savunma füze sistemleri ile tank savar güdümlü füzelerin olduğu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemde, Ukrayna’ya onlarca Javelin teslim edildiğinden bahsediliyor. Oysa Afganistan’da bu silahtan yüzlercesi bırakılmış durumda. İkisi arasındaki fark, Ukrayna’ya kendileri tedarik ederlerken Afganistan’da bırakılıp el değiştirmesi”
https://tr.sputniknews.com/20210824/ulkesini-terk-eden-afganistan-merkez-bankasi-baskani-afyon-gelirleri-yaklasik-1-milyar-dolar-1048288479.html
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abd, rusya, işgal, uyuşturucu, açıklama, şoygu, haşhaş, afyon
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Afganistan’da ABD döneminde haşhaş tarlalarının sayısı 100 kat arttı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afganistan’da ABD’nin askeri varlığı döneminde, haşhaş tarlalarının sayısının yaklaşık 100 kat arttığını belirtti.
Şoygu, Rus medyasına açıklamasında, “Afganistan’da, ABD varlığı döneminde, haşhaş tarlalarının sayısı yaklaşık 100 kat arttı. Tüm bunların başta Avrupa olmak üzere dünya geneline yayılma yollarından bahsetmeyeceğim, Afganistan’dan kimlerin uçtuğunu herkesin iyi bildiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Günümüzde dünyadaki eroinin yüzde 93’ünün Afganistan’da üretildiğini kaydeden Rus bakan, ABD’nin bu ülkede iki yönde çalıştığını belirterek, “İlki, kendi güvenliğini sağlamak ve Afganların ülkeyi işgal eden düşmana destek veren işbirlikçiler olarak gösterdiği orduyu kurmak ve silahlandırmak. İkincisi de ciddi bir şekilde yer altı kaynaklarını keşfedip üretmekti” dedi.
‘Çok sayıda hassas silah bıraktılar’
“ABD, Afganistan’da çok miktarda silah bıraktı" diyen Şoygu, bunların başında hava savunma füze sistemleri ile tank savar güdümlü füzelerin olduğu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu dönemde, Ukrayna’ya onlarca Javelin teslim edildiğinden bahsediliyor. Oysa Afganistan’da bu silahtan yüzlercesi bırakılmış durumda. İkisi arasındaki fark, Ukrayna’ya kendileri tedarik ederlerken Afganistan’da bırakılıp el değiştirmesi”