https://tr.sputniknews.com/20210829/rusyada-19-bin-492-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1048416287.html

Rusya’da 19 bin 492 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da 19 bin 492 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 19 bin 492 yeni vakayla toplam vaka sayısı 6 milyon 863 bin 541 oldu. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T05:00+0300

2021-08-29T05:00+0300

2021-08-29T05:00+0300

koronavirüs

rusya

rusya sağlık bakanlığı

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 19 bin 492 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 19 bin 509 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 0.09 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 6 milyon 863 bin 541’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, en fazla vakanın başkent Moskova (bin 498), St. Petersburg (bin 406) ve Moskova bölgesinde saptandığı bilgisine yer verildi.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 799 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 180 bin 840’a yükseldiği kaydedildi.Son bir gün içinde 19 bin 411 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 6 milyon 131 bin 446 oldu.Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son günlerde koronavirüse bağlı ölüm oranlarındaki artışın virüsün hızla yayılan ve ağır seyreden delta varyantıyla ilişkili olduğu belirtilerek, aşılanan kişilerin hastalığı ağır formda geçirme olasılığının son derece düşük olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Rusya’da 27 Ağustos itibariyle 37 milyondan fazla kişinin aşılanma sürecini tamamladığı vurgulandı.

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rusya, rusya sağlık bakanlığı, vaka, koronavirüs, kovid-19