https://tr.sputniknews.com/20210829/rusyada-son-24-saatte-koronavirusten-797-kisi-hayatini-kaybetti-1048421257.html

Rusya’da son 24 saatte koronavirüsten 797 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da son 24 saatte koronavirüsten 797 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da son 24 saatte 19 bin 286 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 797 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T12:58+0300

2021-08-29T12:58+0300

2021-08-29T12:58+0300

koronavirüs

rusya

hastane

ölüm

hasta

kovid-19

vaka sayısı

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin açıklamasında, “Rusya’da son 24 saatte, bin 324’ü klinik belirtisi olmayan 19 bin 286 yeni koronavirüs vakası tespit edildi” ifadesine yer verildi.Toplamda vaka sayısının 6 milyon 882 bin 827’ye çıkarken vaka sayısında artış hızı yüzde 0.28 oldu.Koronavirüsten ölen sayısının son bir günde 797 artarak toplamda 181 bin 637’ye aktarıldı. Ayrıca 16 bin 804 hastanın virüsü yendiği kaydedilen açıklamaya göre, iyileşenlerin toplam sayısı 6 milyon 148 bin 250'ye yükseldi.

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rusya, hastane, ölüm, hasta, kovid-19, vaka sayısı