https://tr.sputniknews.com/20210829/rusyanin-kabil-buyukelcisi-jirnov-taliban-afganistani-agir-durumda-miras-aldi-1048419464.html
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban, Afganistan’ı ağır durumda miras aldı
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban, Afganistan’ı ağır durumda miras aldı
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmediğini, devraldığını belirterek, “Çünkü artık durum daha kötü olamazdı” dedi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T11:27+0300
2021-08-29T11:27+0300
2021-08-29T11:27+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
kabil
açıklama
dmitriy jirnov
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048222421_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_a06d47bf1adbc6012d69e04d1592d4f7.jpg
Büyükelçi Jirnov, Rus medyasına açıklamasında, “Aslında Taliban, Afganistan’ı ele geçirmedi. Sadece ülke onlara geçti çünkü artık durum daha fazla kötüleşemezdi” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Barış ne olacak? Zor bir soru. Çünkü Taliban, Afganistan’ı ağır bir durumda miras aldı. Taliban’ın barışçıl yaşamı nasıl organize edeceği gerçekten de büyük soru işareti” diye ekledi.
rusya
afganistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048222421_11:0:1078:800_1920x0_80_0_0_08e82e4041796df13b256486d7be984f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, afganistan, taliban, kabil, açıklama, dmitriy jirnov, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban, Afganistan’ı ağır durumda miras aldı
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmediğini, devraldığını belirterek, “Çünkü artık durum daha kötü olamazdı” dedi.
Büyükelçi Jirnov, Rus medyasına açıklamasında, “Aslında Taliban, Afganistan’ı ele geçirmedi. Sadece ülke onlara geçti çünkü artık durum daha fazla kötüleşemezdi” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Barış ne olacak? Zor bir soru. Çünkü Taliban, Afganistan’ı ağır bir durumda miras aldı. Taliban’ın barışçıl yaşamı nasıl organize edeceği gerçekten de büyük soru işareti” diye ekledi.