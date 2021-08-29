https://tr.sputniknews.com/20210829/rusyanin-kabil-buyukelcisi-jirnov-taliban-afganistani-agir-durumda-miras-aldi-1048419464.html

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban, Afganistan’ı ağır durumda miras aldı

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban, Afganistan’ı ağır durumda miras aldı

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmediğini, devraldığını belirterek, “Çünkü artık durum daha kötü olamazdı” dedi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T11:27+0300

2021-08-29T11:27+0300

2021-08-29T11:27+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

kabil

açıklama

dmitriy jirnov

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048222421_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_a06d47bf1adbc6012d69e04d1592d4f7.jpg

Büyükelçi Jirnov, Rus medyasına açıklamasında, “Aslında Taliban, Afganistan’ı ele geçirmedi. Sadece ülke onlara geçti çünkü artık durum daha fazla kötüleşemezdi” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Barış ne olacak? Zor bir soru. Çünkü Taliban, Afganistan’ı ağır bir durumda miras aldı. Taliban’ın barışçıl yaşamı nasıl organize edeceği gerçekten de büyük soru işareti” diye ekledi.

rusya

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, afganistan, taliban, kabil, açıklama, dmitriy jirnov, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı