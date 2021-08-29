https://tr.sputniknews.com/20210829/rusyanin-kabil-buyukelcisi-taliban-kan-dokulmesini-onlemeye-calisiyor-1048414747.html

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, kan dökülmesini önlemeye çalışıyor

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, kan dökülmesini önlemeye çalışıyor

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Afganistan'ın Pençşir vilayetinde barışçıl çözüm yollarının arayışına bağlı kalarak, kan dökülmesini... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T01:24+0300

2021-08-29T01:24+0300

2021-08-29T01:24+0300

dünya

afganistan

taliban

dmitriy jirnov

pençşir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048414720_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_588544341192d43766d4ca367a337ba2.jpg

YouTube kanalında yayınlanan 'Solovyev Live' isimli programa katılan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Afganistan'ın Pençşir vilayetinde barışçıl çözüm yollarının arayışına bağlı kalarak, kan dökülmesini önlemeye çalıştığını belirtti.Büyükelçi, Pençşir’deki durumun şimdilik sakin olduğuna vurgu yaparak, "Orada durum şimdilik sakin, özellikle vurguluyorum; ‘şimdilik.' Her an patlama potansiyeli var. Taliban, daha önce de barışçıl çözüm yollarının arayışına bağlı kalacağı mesajı vermişti ve Pençşir’deki duruma ilişkin bu mesaj çerçevesinde hareket ediyor” dedi.Jirnov, askeri güç dengesinin Taliban lehine olduğuna dikkat çekerek, Pençşir’i bir gün, hatta birkaç saat içinde alabileceklerini, ancak kan dökülmemesi için bundan kaçındıklarını kaydetti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

https://tr.sputniknews.com/20210828/rusya-orta-asyadaki-muttefiklerimizi-yeniden-silahlandirma-programini-surdurecegiz-1048410870.html

afganistan

pençşir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, dmitriy jirnov, pençşir