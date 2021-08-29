https://tr.sputniknews.com/20210829/rusyanin-kabil-buyukelcisi-taliban-kan-dokulmesini-onlemeye-calisiyor-1048414747.html
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, kan dökülmesini önlemeye çalışıyor
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, kan dökülmesini önlemeye çalışıyor
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Afganistan'ın Pençşir vilayetinde barışçıl çözüm yollarının arayışına bağlı kalarak, kan dökülmesini... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T01:24+0300
2021-08-29T01:24+0300
2021-08-29T01:24+0300
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afganistan
taliban
dmitriy jirnov
pençşir
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YouTube kanalında yayınlanan 'Solovyev Live' isimli programa katılan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Afganistan'ın Pençşir vilayetinde barışçıl çözüm yollarının arayışına bağlı kalarak, kan dökülmesini önlemeye çalıştığını belirtti.Büyükelçi, Pençşir’deki durumun şimdilik sakin olduğuna vurgu yaparak, "Orada durum şimdilik sakin, özellikle vurguluyorum; ‘şimdilik.' Her an patlama potansiyeli var. Taliban, daha önce de barışçıl çözüm yollarının arayışına bağlı kalacağı mesajı vermişti ve Pençşir’deki duruma ilişkin bu mesaj çerçevesinde hareket ediyor” dedi.Jirnov, askeri güç dengesinin Taliban lehine olduğuna dikkat çekerek, Pençşir’i bir gün, hatta birkaç saat içinde alabileceklerini, ancak kan dökülmemesi için bundan kaçındıklarını kaydetti.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210828/rusya-orta-asyadaki-muttefiklerimizi-yeniden-silahlandirma-programini-surdurecegiz-1048410870.html
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afganistan, taliban, dmitriy jirnov, pençşir
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, kan dökülmesini önlemeye çalışıyor
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban'ın Afganistan'ın Pençşir vilayetinde barışçıl çözüm yollarının arayışına bağlı kalarak, kan dökülmesini önlemeye çalıştığını söyledi.
YouTube kanalında yayınlanan 'Solovyev Live' isimli programa katılan Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov
, Taliban'ın Afganistan'ın Pençşir vilayetinde
barışçıl çözüm yollarının arayışına bağlı kalarak, kan dökülmesini önlemeye çalıştığını belirtti.
Büyükelçi, Pençşir’deki durumun şimdilik sakin olduğuna vurgu yaparak, "Orada durum şimdilik sakin, özellikle vurguluyorum; ‘şimdilik.' Her an patlama potansiyeli var. Taliban, daha önce de barışçıl çözüm yollarının arayışına bağlı kalacağı mesajı vermişti ve Pençşir’deki duruma ilişkin bu mesaj çerçevesinde hareket ediyor” dedi.
Jirnov, askeri güç dengesinin Taliban lehine olduğuna dikkat çekerek, Pençşir’i bir gün, hatta birkaç saat içinde alabileceklerini, ancak kan dökülmemesi için bundan kaçındıklarını kaydetti.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.