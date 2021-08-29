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Şahan Gökbakar'dan Tunceli'deki yangın için paylaşım: İçimiz yanıyor
Şahan Gökbakar'dan Tunceli'deki yangın için paylaşım: İçimiz yanıyor
Marmaris'te çıkan orman yangını süresince, Delikli Koy'dan canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak yetkililere seslenen ve yardım çalışmalarına katılan Şahan... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T20:44+0300
2021-08-29T20:52+0300
türkiye
tunceli
orman yangını
şahan gökbakar
paylaşım
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Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını 13 gündür sürüyor.Temmuz ayının sonunda Marmaris'te çıkan orman yangını süresince, Delikli Koy'dan canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak yetkililere seslenen ve yardım çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, Tunceli'de 13 gündür süren orman yangını için de bir paylaşımda bulundu."Tunceli kalbimiz sizinle..." notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
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tunceli, orman yangını, şahan gökbakar, paylaşım

Şahan Gökbakar'dan Tunceli'deki yangın için paylaşım: İçimiz yanıyor

20:44 29.08.2021 (güncellendi: 20:52 29.08.2021)
© FotoğrafŞahan Gökbakar
Şahan Gökbakar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© Fotoğraf
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Marmaris'te çıkan orman yangını süresince, Delikli Koy'dan canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak yetkililere seslenen ve yardım çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, Tunceli'de 13 gündür süren orman yangını için de bir paylaşımda bulundu.
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını 13 gündür sürüyor.
Temmuz ayının sonunda Marmaris'te çıkan orman yangını süresince, Delikli Koy'dan canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak yetkililere seslenen ve yardım çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, Tunceli'de 13 gündür süren orman yangını için de bir paylaşımda bulundu.
"Tunceli kalbimiz sizinle..." notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili dostlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz, günlerdir süren Tunceli’de bir orman yangını var. Artık 12. günü mü, 13. günü mü… Acilen buraya müdahale edilmesi gerektiğini ve oradaki ormanların kurtarılması gerektiğini rica ediyoruz, yetkililere sesleniyoruz. Ülkemizin her yeri kıymetli, her yeri cennet... O yüzden en ufak ağaca, en ufak kayba, en ufak yangına yüreğimiz dağlanıyor, içimiz yanıyor. Acilen müdahale rica ediyoruz…”
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