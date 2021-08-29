Şahan Gökbakar'dan Tunceli'deki yangın için paylaşım: İçimiz yanıyor

“Sevgili dostlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz, günlerdir süren Tunceli’de bir orman yangını var. Artık 12. günü mü, 13. günü mü… Acilen buraya müdahale edilmesi gerektiğini ve oradaki ormanların kurtarılması gerektiğini rica ediyoruz, yetkililere sesleniyoruz. Ülkemizin her yeri kıymetli, her yeri cennet... O yüzden en ufak ağaca, en ufak kayba, en ufak yangına yüreğimiz dağlanıyor, içimiz yanıyor. Acilen müdahale rica ediyoruz…”