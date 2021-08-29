Şahan Gökbakar'dan Tunceli'deki yangın için paylaşım: İçimiz yanıyor

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını 13 gündür sürüyor.Temmuz ayının sonunda Marmaris'te çıkan orman yangını süresince, Delikli Koy'dan canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak yetkililere seslenen ve yardım çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, Tunceli'de 13 gündür süren orman yangını için de bir paylaşımda bulundu."Tunceli kalbimiz sizinle..." notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
Marmaris'te çıkan orman yangını süresince, Delikli Koy'dan canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak yetkililere seslenen ve yardım çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, Tunceli'de 13 gündür süren orman yangını için de bir paylaşımda bulundu.
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını 13 gündür sürüyor.
Temmuz ayının sonunda Marmaris'te çıkan orman yangını süresince, Delikli Koy'dan canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak yetkililere seslenen ve yardım çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, Tunceli'de 13 gündür süren orman yangını için de bir paylaşımda bulundu.
"Tunceli kalbimiz sizinle..." notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili dostlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz, günlerdir süren Tunceli’de bir orman yangını var. Artık 12. günü mü, 13. günü mü… Acilen buraya müdahale edilmesi gerektiğini ve oradaki ormanların kurtarılması gerektiğini rica ediyoruz, yetkililere sesleniyoruz. Ülkemizin her yeri kıymetli, her yeri cennet... O yüzden en ufak ağaca, en ufak kayba, en ufak yangına yüreğimiz dağlanıyor, içimiz yanıyor. Acilen müdahale rica ediyoruz…”