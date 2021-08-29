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Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos’unu yaşadı
Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos’unu yaşadı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos’u yaşandı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T17:24+0300
2021-08-29T17:24+0300
yaşam
çevre
türkiye
sivas
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Sivas ve çevresinde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurmuştu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, termometreler 40 dereceyi gösterdi. Pazar günü olması dolayısı ile Sivaslılar evlerinde vakit geçirmeyi tercih etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar Sivas’ta 29 Ağustos günü ölçülen en yüksek sıcaklığın 34.5 derece olduğu, bugün yaşanan 37 derecelik sıcaklığın son asırda yılın bu günü ölçülen en uç sıcaklık olduğu öğrenildi.
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çevre, türkiye, sivas, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava

Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos’unu yaşadı

17:24 29.08.2021
© AASıcak hava - yaz ayları, su içmek
Sıcak hava - yaz ayları, su içmek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos’u yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Sivas ve çevresinde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurmuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, termometreler 40 dereceyi gösterdi. Pazar günü olması dolayısı ile Sivaslılar evlerinde vakit geçirmeyi tercih etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar Sivas’ta 29 Ağustos günü ölçülen en yüksek sıcaklığın 34.5 derece olduğu, bugün yaşanan 37 derecelik sıcaklığın son asırda yılın bu günü ölçülen en uç sıcaklık olduğu öğrenildi.
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