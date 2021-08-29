https://tr.sputniknews.com/20210829/sivas-asrin-en-sicak-29-agustosunu-yasadi-1048427019.html

Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos’unu yaşadı

Sivas asrın en sıcak 29 Ağustos’unu yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos’u yaşandı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T17:24+0300

2021-08-29T17:24+0300

2021-08-29T17:24+0300

yaşam

çevre

türkiye

sivas

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcak hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Sivas ve çevresinde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurmuştu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, termometreler 40 dereceyi gösterdi. Pazar günü olması dolayısı ile Sivaslılar evlerinde vakit geçirmeyi tercih etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar Sivas’ta 29 Ağustos günü ölçülen en yüksek sıcaklığın 34.5 derece olduğu, bugün yaşanan 37 derecelik sıcaklığın son asırda yılın bu günü ölçülen en uç sıcaklık olduğu öğrenildi.

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çevre, türkiye, sivas, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava