https://tr.sputniknews.com/20210829/taksiciyle-kavga-eden-kadin-turist-sinir-krizi-gecirdi-1048424551.html
Taksiciyle kavga eden kadın turist sinir krizi geçirdi
Taksiciyle kavga eden kadın turist sinir krizi geçirdi
İstanbul Taksim'de taksiciyle tartışan kadın turist sinir krizi geçirdi. Taksinin kaportasını yumruklayıp tekmeleyen kadın, polis tarafından sakinleştirildi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T15:18+0300
2021-08-29T15:18+0300
2021-08-29T15:18+0300
yaşam
istanbul
taksim
fas
hastane
turist
kadın
kriz
taksici
sinir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048424506_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fa9bf3b47ed044bf6214d070c3292257.jpg
Öğle saatlerinde Tarlabaşı'nda meydana gelen olayda, Bayrampaşa’dan taksiye binen Fas uyruklu kadın ile erkek arkadaşı, Taksim Meydanı’na gitmek istediklerini söyledi. İddiaya göre yolculuk sırasında taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Taksici, tartışma sırasında kaza yapmamak için tünel girişinde aracını durdurdu. Sinir krizi geçiren turist kadın, dışarı çıkarak taksinin kaportasını yumruklayıp, tekmelemeye başladı. Bunun üzerine taksici ile erkek arkadaşı da taksiden çıkarak kadını engellemeye çalıştı. Tüm çabalarına rağmen arkadaşını zapt edemeyen erkek turist, bir süre sonra Faslı kadını olay yerinde bırakarak kaçtı.Bu sırada durumu fark ederek olay yerine gelen trafik polisleri, kaportaya vurmaya devam kadını zorlukla zapt etti. Kaldırıma oturan ve ağlamaya başlayan Faslı turist, trafik polisinin çabalarıyla sakinleştirilebildi. Turist kadın, bir süre sonra, olay yerine gelen ambulansa bindirilerek Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Taksinin kaportasına vurduğu sırada kolları ve ayakları zedelendiği öğrenilen kadın burada tedavi altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210815/taksimden-mackaya-1-kmlik-yol-icin-200-tl-isteyen-taksicinin-taksi-kullanim-belgesi-iptal-edildi-1048050811.html
istanbul
taksim
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048424506_181:0:1118:703_1920x0_80_0_0_6315814bfc325836519ebe68248eaedf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, taksim, fas, hastane, turist, kadın, kriz, taksici, sinir
Taksiciyle kavga eden kadın turist sinir krizi geçirdi
İstanbul Taksim'de taksiciyle tartışan kadın turist sinir krizi geçirdi. Taksinin kaportasını yumruklayıp tekmeleyen kadın, polis tarafından sakinleştirildi.
Öğle saatlerinde Tarlabaşı'nda meydana gelen olayda, Bayrampaşa’dan taksiye binen Fas uyruklu kadın ile erkek arkadaşı, Taksim Meydanı’na gitmek istediklerini söyledi.
İddiaya göre yolculuk sırasında taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Taksici, tartışma sırasında kaza yapmamak için tünel girişinde aracını durdurdu. Sinir krizi geçiren turist kadın, dışarı çıkarak taksinin kaportasını yumruklayıp, tekmelemeye başladı.
Bunun üzerine taksici ile erkek arkadaşı da taksiden çıkarak kadını engellemeye çalıştı. Tüm çabalarına rağmen arkadaşını zapt edemeyen erkek turist, bir süre sonra Faslı kadını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Bu sırada durumu fark ederek olay yerine gelen trafik polisleri, kaportaya vurmaya devam kadını zorlukla zapt etti. Kaldırıma oturan ve ağlamaya başlayan Faslı turist, trafik polisinin çabalarıyla sakinleştirilebildi.
Turist kadın, bir süre sonra, olay yerine gelen ambulansa bindirilerek Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Taksinin kaportasına vurduğu sırada kolları ve ayakları zedelendiği öğrenilen kadın burada tedavi altına alındı.