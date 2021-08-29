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Taliban: Afganistan'da erkek ve kız öğrenciler ayrı sınıflarda eğitim görecek
Taliban: Afganistan'da erkek ve kız öğrenciler ayrı sınıflarda eğitim görecek
Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Abdulbaki Hakkani, ülkede erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceğini belirtti. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T21:25+0300
2021-08-29T21:26+0300
dünya
afganistan
taliban
eğitim
kadın
abdulbaki hakkani
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Tolo News televizyonunun aktardığına göre, Taliban tarafından geçici olarak Yüksek Öğretim Bakanlığına atanan Abdulbaki Hakkani, ülkede erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceklerini söyledi.Kadınların eğitim hakkı olduğunu, ancak erkeklerle aynı ortamda bulunamayacaklarını belirten Hakkani, “Bu şekilde öğrencilere güvenli bir eğitim ortamı sağlanacak” dedi.Hakkani ayrıca, üniversitelerin yakında yeniden açılacağını ve Yüksek Öğretim Bakanlığı'na bağlı öğretmen ve personel maaşlarının ödenmeye başlanacağını kaydetti.Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı başkent Kabil'de, öğretim üyeleri, akademisyenler ve eski bakanlık yetkililerinin katıldığı bir konferans düzenledi.Associated Press'e göre, eski bakanlık yetkilileri ve üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri, Taliban'a yeni bir eğitim sistemi oluşturmak yerine mevcut eğitim sistemini sürdürme ve modernize etme çağrısı yaptı.
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afganistan, taliban, eğitim, kadın, abdulbaki hakkani

Taliban: Afganistan'da erkek ve kız öğrenciler ayrı sınıflarda eğitim görecek

21:25 29.08.2021 (güncellendi: 21:26 29.08.2021)
© AFP 2021 / Ahmad Sahel ArmanTaliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir
Taliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
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Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Abdulbaki Hakkani, ülkede erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceğini belirtti.
Tolo News televizyonunun aktardığına göre, Taliban tarafından geçici olarak Yüksek Öğretim Bakanlığına atanan Abdulbaki Hakkani, ülkede erkek ve kız öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceklerini söyledi.
Kadınların eğitim hakkı olduğunu, ancak erkeklerle aynı ortamda bulunamayacaklarını belirten Hakkani, “Bu şekilde öğrencilere güvenli bir eğitim ortamı sağlanacak” dedi.
Hakkani ayrıca, üniversitelerin yakında yeniden açılacağını ve Yüksek Öğretim Bakanlığı'na bağlı öğretmen ve personel maaşlarının ödenmeye başlanacağını kaydetti.
Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı başkent Kabil'de, öğretim üyeleri, akademisyenler ve eski bakanlık yetkililerinin katıldığı bir konferans düzenledi.
Associated Press'e göre, eski bakanlık yetkilileri ve üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri, Taliban'a yeni bir eğitim sistemi oluşturmak yerine mevcut eğitim sistemini sürdürme ve modernize etme çağrısı yaptı.
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