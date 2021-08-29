https://tr.sputniknews.com/20210829/taliban-ses-sanatcisi-favad-andarabiyi-oldurdu-1048420787.html

Taliban, ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban’ın, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Bağlan vilayetinde halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdüğü belirtildi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T12:28+0300

2021-08-29T12:28+0300

2021-08-29T12:28+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

saldırı

kabil

ölüm

müzik

açıklama

katliam

sanatçı

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Sputnik’e konuşan yerel bir kaynak, Taliban militanlarının Favad Andarabi’nin, Andarabi şehrindeki evine baskın düzenleyerek onu evinden çıkarıp öldürdüğünü söyledi.Afganistan’ın eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi ses sanatçısının öldürüldüğünü doğruladı.Eski bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban’ın zulmü Andarab’da devam ediyor. Bugün, vadiye ve sakinlerine sadece neşe getiren halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi acımasızca öldürdüler. Okuduğu gibi, güzel vadimiz, atalarımızın toprağı hiçbir zaman Taliban’ın zulmüne boyun eğmeyecek” diye yazdı.Daha önce Bağlan vilayetinde Taliban ve direniş güçleri arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Eski Savunma Bakanı Bismillah Han Muhammed, direniş güçlerinin 3 bölgeyi Taliban’ın elinden kurtarmayı başardığını, çok sayıda militanın öldüğü ve yaralandığı açıklamıştı. Ancak iki gün sonra Taliban, vilayet üzerindeki kontrolü yeniden eline aldığını bildirmişti.

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taliban, saldırı, kabil, ölüm, müzik, açıklama, katliam, sanatçı