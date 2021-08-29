Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Taliban, ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü
© AFP 2021Taliban bu günlere nasıl geldi?
© AFP 2021
Taliban’ın, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Bağlan vilayetinde halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdüğü belirtildi.
Sputnik’e konuşan yerel bir kaynak, Taliban militanlarının Favad Andarabi’nin, Andarabi şehrindeki evine baskın düzenleyerek onu evinden çıkarıp öldürdüğünü söyledi.
Afganistan’ın eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi ses sanatçısının öldürüldüğünü doğruladı.
Eski bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban’ın zulmü Andarab’da devam ediyor. Bugün, vadiye ve sakinlerine sadece neşe getiren halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi acımasızca öldürdüler. Okuduğu gibi, güzel vadimiz, atalarımızın toprağı hiçbir zaman Taliban’ın zulmüne boyun eğmeyecek” diye yazdı.
Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021
Daha önce Bağlan vilayetinde Taliban ve direniş güçleri arasında silahlı çatışma yaşanmıştı.
Eski Savunma Bakanı Bismillah Han Muhammed, direniş güçlerinin 3 bölgeyi Taliban’ın elinden kurtarmayı başardığını, çok sayıda militanın öldüğü ve yaralandığı açıklamıştı. Ancak iki gün sonra Taliban, vilayet üzerindeki kontrolü yeniden eline aldığını bildirmişti.