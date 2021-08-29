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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210829/taliban-ses-sanatcisi-favad-andarabiyi-oldurdu-1048420787.html
Taliban, ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü
Taliban, ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü
Taliban’ın, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Bağlan vilayetinde halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdüğü belirtildi. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T12:28+0300
2021-08-29T12:28+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
saldırı
kabil
ölüm
müzik
açıklama
katliam
sanatçı
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Sputnik’e konuşan yerel bir kaynak, Taliban militanlarının Favad Andarabi’nin, Andarabi şehrindeki evine baskın düzenleyerek onu evinden çıkarıp öldürdüğünü söyledi.Afganistan’ın eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi ses sanatçısının öldürüldüğünü doğruladı.Eski bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban’ın zulmü Andarab’da devam ediyor. Bugün, vadiye ve sakinlerine sadece neşe getiren halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi acımasızca öldürdüler. Okuduğu gibi, güzel vadimiz, atalarımızın toprağı hiçbir zaman Taliban’ın zulmüne boyun eğmeyecek” diye yazdı.Daha önce Bağlan vilayetinde Taliban ve direniş güçleri arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Eski Savunma Bakanı Bismillah Han Muhammed, direniş güçlerinin 3 bölgeyi Taliban’ın elinden kurtarmayı başardığını, çok sayıda militanın öldüğü ve yaralandığı açıklamıştı. Ancak iki gün sonra Taliban, vilayet üzerindeki kontrolü yeniden eline aldığını bildirmişti.
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taliban, saldırı, kabil, ölüm, müzik, açıklama, katliam, sanatçı

Taliban, ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü

12:28 29.08.2021
© AFP 2021Taliban bu günlere nasıl geldi?
Taliban bu günlere nasıl geldi? - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© AFP 2021
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Taliban’ın, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Bağlan vilayetinde halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdüğü belirtildi.
Sputnik’e konuşan yerel bir kaynak, Taliban militanlarının Favad Andarabi’nin, Andarabi şehrindeki evine baskın düzenleyerek onu evinden çıkarıp öldürdüğünü söyledi.
Afganistan’ın eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi ses sanatçısının öldürüldüğünü doğruladı.
Eski bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban’ın zulmü Andarab’da devam ediyor. Bugün, vadiye ve sakinlerine sadece neşe getiren halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi acımasızca öldürdüler. Okuduğu gibi, güzel vadimiz, atalarımızın toprağı hiçbir zaman Taliban’ın zulmüne boyun eğmeyecek” diye yazdı.
Daha önce Bağlan vilayetinde Taliban ve direniş güçleri arasında silahlı çatışma yaşanmıştı.
Eski Savunma Bakanı Bismillah Han Muhammed, direniş güçlerinin 3 bölgeyi Taliban’ın elinden kurtarmayı başardığını, çok sayıda militanın öldüğü ve yaralandığı açıklamıştı. Ancak iki gün sonra Taliban, vilayet üzerindeki kontrolü yeniden eline aldığını bildirmişti.
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