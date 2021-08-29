Tanju Özcan'dan muhalefete: Samimiyseniz sine-i millete dönün

CHP'den Bolu Belediye Başkanı olarak seçilen ve göçmenlere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilen Tanju Özcan, sosyal medya hesabından muhalefete seslendi.Özcan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Göçmenlere yönelik ifadeleri nedeniyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından muhalefeti eleştirerek, "Samimi iseniz ülkenin bekası için 'sine-i millete dönün" dedi.
CHP'den Bolu Belediye Başkanı olarak seçilen ve göçmenlere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirilen Tanju Özcan, sosyal medya hesabından muhalefete seslendi.
Ülkem sığınmacı istilasına uğradı, Parlementonun işlevi kalmadı Gençler işsiz Esnaf çaresiz Hükümet beceriksiz Buna karşın muhalefet yarım ağız erken seçim çağrısı yapıyor… Samimi iseniz ülkenin bekası için Sine-i Millete dönün! MEVZU VATANSA KOLTUK TEFERRUATTIR!!!
Özcan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Ülkem sığınmacı istilasına uğradı, parlementonun işlevi kalmad, gençler işsiz, esnaf çaresiz, hükümet beceriksiz. Buna karşın muhalefet yarım ağız erken seçim çağrısı yapıyor… Samimi iseniz ülkenin bekası için sine-i millete dönün! Mevzu vatansa koltuk teferruattır."