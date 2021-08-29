Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

THY’den ‘aşı kartı’ açıklaması

© DHA THY uçağı © DHA

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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir” dedi.