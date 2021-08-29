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THY’den ‘aşı kartı’ açıklaması
THY’den ‘aşı kartı’ açıklaması
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T16:00+0300
2021-08-29T16:00+0300
2021-08-29T16:00+0300
türkiye
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uçak
seyahat
koronavirüs
pcr
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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thy, uçak, seyahat, koronavirüs, pcr
THY’den ‘aşı kartı’ açıklaması
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir” dedi.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."