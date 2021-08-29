https://tr.sputniknews.com/20210829/ttbden-kovid-19-paylasimi-hastalik-atlatilsa-bile-bu-etkiler-kaliyor-1048416533.html

TTB'den Kovid-19 paylaşımı: Hastalık atlatılsa bile bu etkiler kalıyor

TTB'den Kovid-19 paylaşımı: Hastalık atlatılsa bile bu etkiler kalıyor

TTB, ABD'de yapılan bir araştırmayı kaynak alarak 'Kovid-19'un uzun dönem etkileri' görseli paylaştı. Hastalık sonrası 14. gün ile 110. gün arasındaki sürede... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T05:39+0300

2021-08-29T05:39+0300

2021-08-29T05:39+0300

koronavirüs

türk tabipleri birliği (ttb)

hastalık

koronavirüs

kovid-19

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), ABD'li bilim insanlarının araştırmasını kaynak alarak, Kovid-19'un uzun dönem etkilerini gösteren bir görsel paylaştı.47 bin 910 hastanın dahil edildiği, hastaları takip süresi, viral enfeksiyon sonrası 14 ila 110 gün arasında değişen araştırmada, Sars-CoV-2 ile enfekte olan hastaların yüzde 80’inin bir veya daha fazla uzun vadeli semptom geliştirdiği belirtildi.Yapılan araştırmalar sonucunda, hastalık sonrasındaki sürede en sık görülen beş semptomun yorgunluk (yüzde 58), baş ağrısı (yüzde 44), dikkat bozukluğu (yüzde 27), saç dökülmesi (yüzde 25) ve nefes darlığı (yüzde 24) olduğu açıklandı.TTB de araştırma için yaptığı yorumda, "Kovid-19’un kalıcı etkilerinin boyutu, hastalığı önlemenin ne denli önemli olduğunu, dolayısıyla aşının değerini bir kez daha göstermektedir" dedi.

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türk tabipleri birliği (ttb), hastalık, koronavirüs, kovid-19