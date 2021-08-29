https://tr.sputniknews.com/20210829/turkiye-genelindeki-6-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1048414539.html

Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek bir noktada yangınla mücadele sürüyor. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T01:09+0300

2021-08-29T01:09+0300

2021-08-29T01:09+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

tunceli

orman yangını

orman genel müdürlüğü

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28 Ağustos itibarıyla Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında yazılı açıklama yaptı.Ülke genelindeki 6 orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, Tunceli'de tek bir noktada yangınla mücadelenin sürdüğü bildirildi.Açıklamada, OGM'nin yangınlarla mücadelesinin devam ettiği vurgulanarak, "Bugün ülke genelinde çıkan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangını yaşandı. İzmir, Şırnak, Burdur, Edirne, Antalya ve Yozgat illerinde çıkan orman yangınlarının tamamı ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Tunceli'deki özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ü kontrol altına alınırken, kalan 1 yangın için ise söndürme çalışmaları olumlu yönde ilerliyor" değerlendirilmesinde bulunuldu.İzmir Aliağa'da 13.30'da başlayan orman yangınının, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35'te kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00'te başlayan yangının ise 17.30'da kontrol altına alındığı kaydedildi.Açıklamada, Burdur Bucak Elsazı köyünde de orman yangını yaşandığı, 11.40'ta çıkan yangının 13.25'te kontrol altına alındığı belirtildi.Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangının 08.00'de kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:Tunceli'deki orman yangınlarının 3'ü kontrol altındaAçıklamada Tunceli yangınları için de bilgi paylaşımında bulunuldu.Özel güvenlik bölgesinde 18 Ağustos'ta saat 13.45'te ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarından 3'ünün kontrol altına alındığı belirterek, şunlar kaydedildi:8 ayda 2 bin 105 yangın ile mücadele edildiAçıklama bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 1597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandığı belirtilerek, yangınların tamamının, orman teşkilatının yoğun çabalarıyla kontrol altına alındığı ve yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

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tunceli, orman yangını, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı