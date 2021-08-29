Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Manavgat yangın - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210829/turkiye-genelindeki-6-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1048414539.html
Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek bir noktada yangınla mücadele sürüyor. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T01:09+0300
2021-08-29T01:09+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
tunceli
orman yangını
orman genel müdürlüğü
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048374068_0:7:1200:682_1920x0_80_0_0_8b76252b1ac8852eab358b4992b5af30.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28 Ağustos itibarıyla Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında yazılı açıklama yaptı.Ülke genelindeki 6 orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, Tunceli'de tek bir noktada yangınla mücadelenin sürdüğü bildirildi.Açıklamada, OGM'nin yangınlarla mücadelesinin devam ettiği vurgulanarak, "Bugün ülke genelinde çıkan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangını yaşandı. İzmir, Şırnak, Burdur, Edirne, Antalya ve Yozgat illerinde çıkan orman yangınlarının tamamı ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Tunceli'deki özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ü kontrol altına alınırken, kalan 1 yangın için ise söndürme çalışmaları olumlu yönde ilerliyor" değerlendirilmesinde bulunuldu.İzmir Aliağa'da 13.30'da başlayan orman yangınının, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35'te kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00'te başlayan yangının ise 17.30'da kontrol altına alındığı kaydedildi.Açıklamada, Burdur Bucak Elsazı köyünde de orman yangını yaşandığı, 11.40'ta çıkan yangının 13.25'te kontrol altına alındığı belirtildi.Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangının 08.00'de kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:Tunceli'deki orman yangınlarının 3'ü kontrol altındaAçıklamada Tunceli yangınları için de bilgi paylaşımında bulunuldu.Özel güvenlik bölgesinde 18 Ağustos'ta saat 13.45'te ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarından 3'ünün kontrol altına alındığı belirterek, şunlar kaydedildi:8 ayda 2 bin 105 yangın ile mücadele edildiAçıklama bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 1597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandığı belirtilerek, yangınların tamamının, orman teşkilatının yoğun çabalarıyla kontrol altına alındığı ve yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048374068_142:0:1058:687_1920x0_80_0_0_a6b19b40019715522a798cdebb5a39c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tunceli, orman yangını, orman genel müdürlüğü, tarım ve orman bakanlığı

Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı

01:09 29.08.2021
© DHATunceli - örtü yangını
Tunceli - örtü yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© DHA
Abone ol
Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı, Tunceli'de tek bir noktada yangınla mücadele sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 28 Ağustos itibarıyla Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında yazılı açıklama yaptı.

Ülke genelindeki 6 orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, Tunceli'de tek bir noktada yangınla mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, OGM'nin yangınlarla mücadelesinin devam ettiği vurgulanarak, "Bugün ülke genelinde çıkan 6 orman yangını ve 6 kırsal alan yangını yaşandı. İzmir, Şırnak, Burdur, Edirne, Antalya ve Yozgat illerinde çıkan orman yangınlarının tamamı ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Tunceli'deki özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ü kontrol altına alınırken, kalan 1 yangın için ise söndürme çalışmaları olumlu yönde ilerliyor" değerlendirilmesinde bulunuldu.
İzmir Aliağa'da 13.30'da başlayan orman yangınının, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 14.35'te kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Şırnak Uludere Ortasu köyünde 13.00'te başlayan yangının ise 17.30'da kontrol altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Burdur Bucak Elsazı köyünde de orman yangını yaşandığı, 11.40'ta çıkan yangının 13.25'te kontrol altına alındığı belirtildi.
Edirne Keşan Yenice köyünde sabah 06.47'de çıkan yangının 08.00'de kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Antalya Konyaaltı Zümrüt köyünde 17.25'te çıkan yangın 19.50'de kontrol altına alınırken, Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15'te çıkan yangın da 19.30'da kontrol altına alındı ve bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Bugün ayrıca Türkiye genelinde 6 kırsal alan yangını da meydana geldi."

Tunceli'deki orman yangınlarının 3'ü kontrol altında

Açıklamada Tunceli yangınları için de bilgi paylaşımında bulunuldu.
Özel güvenlik bölgesinde 18 Ağustos'ta saat 13.45'te ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarından 3'ünün kontrol altına alındığı belirterek, şunlar kaydedildi:
"Tunceli ili Hozat ilçesi Hozat-Ovacık arasındaki özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilen alanda çıkan orman yangını dört noktada başladı. İşletme müdürlüğümüze ait 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ve 2 greyder ve 25 personelle söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arazinin dağlık ve ormanının çok sık olmasından dolayı, yangını önlemek adına ekiplerimiz, 30 kilometre yol ve 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açmıştır. Yangınlardan 3 tanesi kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlamıştır. Devam eden diğer yangına müdahale, ekiplerimizce yapılmaktadır. Yangının etrafında şerit açma çalışmalarımız devam etmektedir. Yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. En kısa zamanda yangın kontrol altına alınacaktır. Mevcut yangınlar örtü yangını olup, örtü yer ekiplerimiz müdahale etmektedir. "

8 ayda 2 bin 105 yangın ile mücadele edildi

Açıklama bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'de 1597 kırsal yangın ve 2 bin 105 orman yangını yaşandığı belirtilerek, yangınların tamamının, orman teşkilatının yoğun çabalarıyla kontrol altına alındığı ve yanan alanlar için yeniden ağaçlandırma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.
300000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:21Bolsonaro'dan 2022 seçimleri için üç senaryo: Kazanabilirim, ölebilirim ya da hapse girebilirim
01:51Kuveyt'in Irak sınırına roket düştü
01:35'Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor'
01:24Rusya'nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, kan dökülmesini önlemeye çalışıyor
01:09Türkiye genelindeki 6 orman yangını kontrol altına alındı
00:54Blinken ile Çavuşoğlu Afganistan'dan çekilme sürecini görüştü
00:46İngiliz askeri personellerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı
00:24Rus Dışişleri: Batı, Afganistan konusundaki sorumluluğunu başkalarına yıkarak garip bir tutum alıyor
Dünİngiltere'de haftanın maçında Liverpool ile Chelsea berabere kaldı
DünARMY-2021 forumunu 1.7 milyondan fazla kişi ziyaret etti
DünKurtulmuş: Gittiğimiz birçok yerde milletin hayır duasını alıyoruz
DünIrak Başbakanı: Topraklarımızın başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceğiz
DünPutin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Afganistan’daki yeni iktidarla ilişki kurmamız gerekecek
DünVektor Merkezi, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşıları arasındaki farkı açıkladı
DünTaliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır
DünABD, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırı bekliyor
DünEPDK: Elektrik faturasında belirlenen oranların dışında bir artış ya da gizli zam söz konusu değil
DünSultangazi'de, sokak düğününde yüksek sesle müzik çalanları uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
DünBakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
DünKocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma