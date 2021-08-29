https://tr.sputniknews.com/20210829/turkiyenin-paralimpik-oyunlarinda-madalya-sayisi-30a-yukseldi-1048424404.html

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde gümüş madalya aldı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T15:10+0300

2021-08-29T15:10+0300

2021-08-29T15:10+0300

yaşam

türkiye

tokyo

paralimpik oyunları

madalya

2020 tokyo paralimpik oyunları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048424359_14:0:636:350_1920x0_80_0_0_7027e78f63ffd0f29ac4b84336404598.jpg

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk final müsabakasında Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan milli takım, Çin'den Yueshan Lin-Zihao He ikilisiyle karşılaştı.Müsabakada 153-152'lik skorla galip gelen Çin, altın madalya kazandı. Finalde kaybeden ay-yıldızlı sporcular, gümüş madalya elde etti. İran'ı mağlup eden Rusya Paralimpik Komitesi ise bronz madalyanın sahibi oldu.

tokyo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, tokyo, paralimpik oyunları, madalya, 2020 tokyo paralimpik oyunları