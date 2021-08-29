https://tr.sputniknews.com/20210829/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-afganistandaki-askerlerimiz-harika-bir-is-cikardi-1048422519.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Afganistan’daki askerlerimiz harika bir iş çıkardı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Afganistan’daki askerlerimiz harika bir iş çıkardı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı asker, istihbarat görevlileri ve diplomatların Afganistan’dan tahliye sırasında harika bir iş çıkardığını... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T14:10+0300
2021-08-29T14:10+0300
2021-08-29T14:10+0300
taliban kontrolünde afganistan
ukrayna
afganistan
taliban
ordu
asker
kabil
tahliye
vladimir zelenskiy
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan’dan Ukrayna ve diğer ülkelerin vatandaşlarını tahliye operasyonunun organizasyonunu değerlendirdi.Zelenskiy, “Afganistan’dan tahliye edilen yaklaşık 360 Ukrayna ve diğer ülkelerin vatandaşı daha bugün Ukrayna’ya geliyor. Askerlerimiz, istihbarat görevlilerimiz ve diplomatlarımız harika bir iş çıkardı. Ukrayna zor zamanlarda, vatandaşlarını zor durumda bırakmıyor ve başkalarına yardım ediyor” diye yazdı.Ukrayna, Kabil’den 4 tahliye seferi organize etmişti. Bu seferlerle Kabil’den Ukrayna vatandaşlarının yanı sıra, Afganistan dahil diğer bazı ülkelerin vatandaşları da tahliye edilmişti.
ukrayna
afganistan
ordu
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, afganistan, taliban, ordu, asker, kabil, tahliye, vladimir zelenskiy, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Afganistan’daki askerlerimiz harika bir iş çıkardı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı asker, istihbarat görevlileri ve diplomatların Afganistan’dan tahliye sırasında harika bir iş çıkardığını belirtti.
Zelenskiy
, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan
’dan Ukrayna
ve diğer ülkelerin vatandaşlarını tahliye operasyonunun organizasyonunu değerlendirdi.
Zelenskiy, “Afganistan’dan tahliye edilen yaklaşık 360 Ukrayna ve diğer ülkelerin vatandaşı daha bugün Ukrayna’ya geliyor. Askerlerimiz, istihbarat görevlilerimiz ve diplomatlarımız harika bir iş çıkardı. Ukrayna zor zamanlarda, vatandaşlarını zor durumda bırakmıyor ve başkalarına yardım ediyor” diye yazdı.
Ukrayna, Kabil’den 4 tahliye seferi organize etmişti. Bu seferlerle Kabil’den Ukrayna vatandaşlarının yanı sıra, Afganistan dahil diğer bazı ülkelerin vatandaşları da tahliye edilmişti.