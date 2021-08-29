https://tr.sputniknews.com/20210829/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-afganistandaki-askerlerimiz-harika-bir-is-cikardi-1048422519.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Afganistan’daki askerlerimiz harika bir iş çıkardı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Afganistan’daki askerlerimiz harika bir iş çıkardı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı asker, istihbarat görevlileri ve diplomatların Afganistan’dan tahliye sırasında harika bir iş çıkardığını... 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T14:10+0300

2021-08-29T14:10+0300

2021-08-29T14:10+0300

taliban kontrolünde afganistan

ukrayna

afganistan

taliban

ordu

asker

kabil

tahliye

vladimir zelenskiy

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan’dan Ukrayna ve diğer ülkelerin vatandaşlarını tahliye operasyonunun organizasyonunu değerlendirdi.Zelenskiy, “Afganistan’dan tahliye edilen yaklaşık 360 Ukrayna ve diğer ülkelerin vatandaşı daha bugün Ukrayna’ya geliyor. Askerlerimiz, istihbarat görevlilerimiz ve diplomatlarımız harika bir iş çıkardı. Ukrayna zor zamanlarda, vatandaşlarını zor durumda bırakmıyor ve başkalarına yardım ediyor” diye yazdı.Ukrayna, Kabil’den 4 tahliye seferi organize etmişti. Bu seferlerle Kabil’den Ukrayna vatandaşlarının yanı sıra, Afganistan dahil diğer bazı ülkelerin vatandaşları da tahliye edilmişti.

ukrayna

afganistan

ordu

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

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ukrayna, afganistan, taliban, ordu, asker, kabil, tahliye, vladimir zelenskiy, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı