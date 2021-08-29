https://tr.sputniknews.com/20210829/wp-biden-afganistandaki-tum-diplomatlari-geri-cagirmayi-planliyor-1048422764.html

WP: Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağırmayı planlıyor

WP: Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağırmayı planlıyor

Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden’in Afganistan’daki tüm diplomatik personelini Salı gününe kadar geri çağırmayı planladığını belirtti. 29.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-29T14:16+0300

2021-08-29T14:16+0300

2021-08-29T14:16+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

joe biden

kabil

diplomat

tahliye

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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İki kaynağa dayandırılan habere göre Başkan Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki Maslahatgüzarı Ross Wilson ile Kabil’de kalan diğer diplomatları Salı gününe kadar geri çağırmayı planlıyor.Daha önce Taliban’ın ABD’den, askeri tahliyenin biteceği 31 Ağustos’tan sonra Afganistan’daki diplomatik varlığını korumasını istediği bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan’daki diplomatik varlığını sürdürme kararının henüz alınmadığını açıklamıştı.ABD’li diplomatlar, Kabil’deki büyükelçilik binasından ayrılarak çalışmalarına Kabil Uluslararası Havalimanı’nda devam ediyor.

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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abd, afganistan, joe biden, kabil, diplomat, tahliye, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı