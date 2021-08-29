https://tr.sputniknews.com/20210829/wp-biden-afganistandaki-tum-diplomatlari-geri-cagirmayi-planliyor-1048422764.html
WP: Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağırmayı planlıyor
WP: Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağırmayı planlıyor
Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden’in Afganistan’daki tüm diplomatik personelini Salı gününe kadar geri çağırmayı planladığını belirtti. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T14:16+0300
2021-08-29T14:16+0300
2021-08-29T14:16+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
joe biden
kabil
diplomat
tahliye
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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İki kaynağa dayandırılan habere göre Başkan Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki Maslahatgüzarı Ross Wilson ile Kabil’de kalan diğer diplomatları Salı gününe kadar geri çağırmayı planlıyor.Daha önce Taliban’ın ABD’den, askeri tahliyenin biteceği 31 Ağustos’tan sonra Afganistan’daki diplomatik varlığını korumasını istediği bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan’daki diplomatik varlığını sürdürme kararının henüz alınmadığını açıklamıştı.ABD’li diplomatlar, Kabil’deki büyükelçilik binasından ayrılarak çalışmalarına Kabil Uluslararası Havalimanı’nda devam ediyor.
afganistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, afganistan, joe biden, kabil, diplomat, tahliye, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
WP: Biden, Afganistan’daki tüm diplomatları geri çağırmayı planlıyor
Washington Post, ABD Başkanı Joe Biden’in Afganistan’daki tüm diplomatik personelini Salı gününe kadar geri çağırmayı planladığını belirtti.
İki kaynağa dayandırılan habere göre Başkan Joe Biden, ABD'nin Afganistan'daki Maslahatgüzarı Ross Wilson ile Kabil’de kalan diğer diplomatları Salı gününe kadar geri çağırmayı planlıyor.
Daha önce Taliban’ın ABD’den, askeri tahliyenin biteceği 31 Ağustos’tan sonra Afganistan’daki diplomatik varlığını korumasını istediği bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan’daki diplomatik varlığını sürdürme kararının henüz alınmadığını açıklamıştı.
ABD’li diplomatlar, Kabil’deki büyükelçilik binasından ayrılarak çalışmalarına Kabil Uluslararası Havalimanı’nda devam ediyor.