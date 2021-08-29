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https://tr.sputniknews.com/20210829/yeni-evli-cift-dugunlerine-gelmeyenlere-2-bin-tl-fatura-gonderdi-1048417686.html
Yeni evli çift, düğünlerine gelmeyenlere 2 bin TL fatura gönderdi
Yeni evli çift, düğünlerine gelmeyenlere 2 bin TL fatura gönderdi
Düğünlerin açılmasıyla birlikte hareketlenen evlilik döneminde dikkat çeken bir olay yaşandı... Yeni evli bir çift, 'Düğüne geleceğiz' diyerek katılmayanların... 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T09:58+0300
2021-08-29T09:58+0300
yaşam
abd
düğün
evlilik
çift
fatura
davet
jamaika
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ABD’de yaşayan Doug Simmons ve Dedra McGee çifti, Jamaika’da bir düğün organize etti. Düğüne katılım için davet gönderen çift, çok sayıda “Evet geliriz” yanıtı aldı.Fakat buna rağmen bazı davetliler etkinliğe katılmadı. Bunun üzerine çift, arkadaşlıklarını bitirmek pahasına çok sert bir hamle yaptı ve “Geleceğim” diyen yakınlarına etkinliğin düzenlendiği otelin faturasını gönderdi.Sözcü'nün aktardığına göre etkinliğe katılmayanlardan otelin ücreti olan 240 dolar (yaklaşık 2 bin TL) istenirken çift, aradan çekilerek davetliler ile oteli karşı karşıya getirdi.Simmons sosyal medya hesabı üzerinden, “Bu fatura size gönderildi çünkü etkinliğe geleceğini söyleyerek ona göre rezervasyon yaptık ve sizin de yeriniz hazırdı. Dolayısıyla bize son dakika da olsa gelemeyeceğinizi söylediğiniz için size yerinizi ayırmıştık. Ödeme yapmak için tercihinizi söyleyin lütfen. Teşekkürler” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210809/dugun-davetlilerine-nikah-sekeri-yerine-dunya-klasiklerini-verdiler-1045204349.html
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abd, düğün, evlilik, çift, fatura, davet, jamaika

Yeni evli çift, düğünlerine gelmeyenlere 2 bin TL fatura gönderdi

09:58 29.08.2021
© Fotoğraf : Pixabay/ PexelsEvlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün
Evlilik – izdivaç – gelin - damat - düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
© Fotoğraf : Pixabay/ Pexels
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Düğünlerin açılmasıyla birlikte hareketlenen evlilik döneminde dikkat çeken bir olay yaşandı... Yeni evli bir çift, 'Düğüne geleceğiz' diyerek katılmayanların evine yaklaşık 2 bin TL'lik fatura gönderdi.
ABD’de yaşayan Doug Simmons ve Dedra McGee çifti, Jamaika’da bir düğün organize etti. Düğüne katılım için davet gönderen çift, çok sayıda “Evet geliriz” yanıtı aldı.
Fakat buna rağmen bazı davetliler etkinliğe katılmadı. Bunun üzerine çift, arkadaşlıklarını bitirmek pahasına çok sert bir hamle yaptı ve “Geleceğim” diyen yakınlarına etkinliğin düzenlendiği otelin faturasını gönderdi.
Sözcü'nün aktardığına göre etkinliğe katılmayanlardan otelin ücreti olan 240 dolar (yaklaşık 2 bin TL) istenirken çift, aradan çekilerek davetliler ile oteli karşı karşıya getirdi.
Simmons sosyal medya hesabı üzerinden, “Bu fatura size gönderildi çünkü etkinliğe geleceğini söyleyerek ona göre rezervasyon yaptık ve sizin de yeriniz hazırdı. Dolayısıyla bize son dakika da olsa gelemeyeceğinizi söylediğiniz için size yerinizi ayırmıştık. Ödeme yapmak için tercihinizi söyleyin lütfen. Teşekkürler” dedi.
Düğün davetlilerine nikah şekeri yerine 'dünya klasiklerini' verdiler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
DÜNYA
Düğün davetlilerine nikah şekeri yerine 'dünya klasiklerini' verdiler
9 Ağustos, 22:34
201000
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