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YAŞAM
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https://tr.sputniknews.com/20210829/ziraat-turkiye-kupasinda-1-eleme-turu-programi-aciklandi-1048422379.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı. 29.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-29T14:07+0300
2021-08-29T14:07+0300
2021-08-29T14:07+0300
yaşam
türkiye
futbol
ziraat türkiye kupası
program
fikstür
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:7 Eylül Salı:15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)8 Eylül Çarşamba:15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)
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türkiye, futbol, ziraat türkiye kupası, program, fikstür
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:
15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)
15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)
15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)
16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)