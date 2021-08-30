https://tr.sputniknews.com/20210830/3-gundur-kayip-olan-hulya-sarilsu-bulundu-bunalimda-oldugu-icin-arkadasina-gitmis-1048436895.html

3 Gündür kayıp olan Hülya Sarılsu bulundu: Bunalımda olduğu için arkadaşına gitmiş

3 Gündür kayıp olan Hülya Sarılsu bulundu: Bunalımda olduğu için arkadaşına gitmiş

Gaziantep’te, 3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, arkadaşının evinde ortaya çıktı. Kızıyla telefonda konuşan anne Zeynep Sarılsu, Kızı Hülya’nın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T06:52+0300

2021-08-30T06:52+0300

2021-08-30T06:51+0300

yaşam

kayıp

arama

hülya sarılsu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1048425193_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_827d434e0ff50a2ae0c67ad7be172d98.jpg

Gaziantep’te, geçtiğimiz Cuma günü evinden ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Hülya Sarılsu, çıkan kayıp haberlerinin ardından akşam saatlerinde ailesini aradı.Kızıyla telefonda görüştüğünü belirten anne Zeynep Sarılsu, kızının yaşadığı bunalımdan dolayı bir arkadaşının yanına gittiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.Kızını bulmanın mutluluğunu yaşayan anne Sarılsu, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kayıp, arama, hülya sarılsu