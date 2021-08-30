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3 Gündür kayıp olan Hülya Sarılsu bulundu: Bunalımda olduğu için arkadaşına gitmiş
3 Gündür kayıp olan Hülya Sarılsu bulundu: Bunalımda olduğu için arkadaşına gitmiş
Gaziantep’te, 3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, arkadaşının evinde ortaya çıktı. Kızıyla telefonda konuşan anne Zeynep Sarılsu, Kızı Hülya’nın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T06:52+0300
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yaşam
kayıp
arama
hülya sarılsu
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Gaziantep’te, geçtiğimiz Cuma günü evinden ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Hülya Sarılsu, çıkan kayıp haberlerinin ardından akşam saatlerinde ailesini aradı.Kızıyla telefonda görüştüğünü belirten anne Zeynep Sarılsu, kızının yaşadığı bunalımdan dolayı bir arkadaşının yanına gittiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.Kızını bulmanın mutluluğunu yaşayan anne Sarılsu, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.
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kayıp, arama, hülya sarılsu

3 Gündür kayıp olan Hülya Sarılsu bulundu: Bunalımda olduğu için arkadaşına gitmiş

06:52 30.08.2021
© İHAHülya Sarılsu
Hülya Sarılsu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© İHA
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Gaziantep’te, 3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, arkadaşının evinde ortaya çıktı. Kızıyla telefonda konuşan anne Zeynep Sarılsu, Kızı Hülya’nın bunalımda olduğu için arkadaşına gittiği söylediğini ifade etti.
Gaziantep’te, geçtiğimiz Cuma günü evinden ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen Hülya Sarılsu, çıkan kayıp haberlerinin ardından akşam saatlerinde ailesini aradı.
Kızıyla telefonda görüştüğünü belirten anne Zeynep Sarılsu, kızının yaşadığı bunalımdan dolayı bir arkadaşının yanına gittiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kızını bulmanın mutluluğunu yaşayan anne Sarılsu, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.
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