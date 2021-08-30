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https://tr.sputniknews.com/20210830/30-agustos-zafer-bayrami-kutlamalari-icin-vatan-caddesi-trafige-kapatildi-1048437224.html
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T07:54+0300
2021-08-30T07:54+0300
2021-08-30T07:53+0300
türkiye
trafik
vatan caddesi
30 ağustos zafer bayramı
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Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210829/cumhurbaskani-erdogandan-30-agustos-mesaji-1048431925.html
türkiye
vatan caddesi
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trafik, vatan caddesi, 30 ağustos zafer bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.
Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri,
kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.
Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin
saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.