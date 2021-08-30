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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210830/abd-afganistandan-6-binden-fazla-vatandasini-tahliye-etti-1048459669.html
ABD, Afganistan'dan 6 binden fazla vatandaşını tahliye etti
ABD, Afganistan'dan 6 binden fazla vatandaşını tahliye etti
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, bugüne kadar Afganistan'dan 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettiklerini, geride kaç vatandaşın kaldığını ise halen... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T22:54+0300
2021-08-30T23:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
işid
afganistan
taliban
beyaz saray
jen psaki
terörle mücadele
tahliye
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Afganistan'da yarın sona ermesi planlanan çekilme ve tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Afganistan'da tahliye edilmeyi bekleyen kaç ABD vatandaşı olduğunun sorulması üzerine Psaki, "14 Ağustos'tan bu yana 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettik. 14 Ağustos'tan önce Afganistan'da 6 binden az ABD vatandaşı olduğunu tahmin etmiştik ama bize bildirimde bulunmayan birçok kişi ortaya çıktı. Şu anda tam olarak kaç ABD'linin kaldığını belirlemeye çalışıyoruz. İşin en zor yanı çifte vatandaşların henüz ülkeden ayrılıp ayrılmamaya karar vermemiş olmaları" diye konuştu.Psaki, 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının ülkeden çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını, bu konuda Taliban ile de çalışabileceklerini söyledi.'Biden, Kabil'de Amerikan askerlerinin canına mal olan saldırının bedelini teröristlere ödetmek için 'tüm yöntemlerin kullanılmasına' izin verdi'Afganistan'daki yerel havalimanlarının faaliyetlerini sürdürmesi için bölgesel ortakları ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Psaki, Afganistan'dan çıksalar dahi burada terörle mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden'ın orduya, Kabil'de Amerikan askerlerinin canına mal olan saldırının bedelini teröristlere ödetmek için 'tüm yöntemlerin kullanılmasına izin verdiğini' ifade ederek, "Başkan, IŞİD’e Amerikan askerlerinin ölümünün bedelini ödetmek için her yola başvurmaları gerektiğini komutanlara net bir şekilde belirtti" dedi.Washington'un, perşembe günkü saldırıların ardından Afganistan’da IŞİD-Horasan militanlarına karşı başvurduğu eylemlerin nefsi müdafaa olduğunu savunan Psaki, "Başkan askerlerden, saldırıdan sorumlu kişilerin bulunup öldürülmesini bekliyor" şeklinde konuştu.'Ortada bir soruşturma varken, sivil kayıplarına ilişkin konuşamam'Psaki, ABD'nin dün IŞİD-Horasan örgütü hedeflerine yönelik hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 9 ya da 10 sivilin yaşamını kaybettiği haberlerine ilişkin, "Öncelikle şunu söylemeliyim ki sivil kayıpları önlemek adına, belki de dünyadaki her devletten daha çok adım atıyoruz. Ortada bir soruşturma varken, sivil kayıplarına ilişkin konuşamam ancak Savunma Bakanlığının açıklamasında da belirtildiği gibi hedef alınan araçta patlayıcılar vardı ve bu daha fazla ölüme yol açabilirdi" ifadelerini kullandı.ABD'nin Taliban'a Afganistan'dan tahliye edilecek Afgan ve ABD'li kişilerin listesini verdiği haberlerine ilişkin ise Psaki, bu haberlerin tamamıyla gerçeği yansıtmadığını ancak belirli durumlarda tahliyelerin başarısı için Taliban ile işbirliği yaptıklarını savundu.
https://tr.sputniknews.com/20210829/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-batinin-afganistan-analiz-uzmanlari-isini-yapamadi-1048418361.html
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abd, işid, afganistan, taliban, beyaz saray, jen psaki, terörle mücadele, tahliye

ABD, Afganistan'dan 6 binden fazla vatandaşını tahliye etti

22:54 30.08.2021 (güncellendi: 23:00 30.08.2021)
© AFP 2021 / SHAKIB RAHMANIAfganistan'dan ABD tarafından tahliye
Afganistan'dan ABD tarafından tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / SHAKIB RAHMANI
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, bugüne kadar Afganistan'dan 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettiklerini, geride kaç vatandaşın kaldığını ise halen belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Afganistan'da yarın sona ermesi planlanan çekilme ve tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Afganistan'da tahliye edilmeyi bekleyen kaç ABD vatandaşı olduğunun sorulması üzerine Psaki, "14 Ağustos'tan bu yana 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettik. 14 Ağustos'tan önce Afganistan'da 6 binden az ABD vatandaşı olduğunu tahmin etmiştik ama bize bildirimde bulunmayan birçok kişi ortaya çıktı. Şu anda tam olarak kaç ABD'linin kaldığını belirlemeye çalışıyoruz. İşin en zor yanı çifte vatandaşların henüz ülkeden ayrılıp ayrılmamaya karar vermemiş olmaları" diye konuştu.
Psaki, 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının ülkeden çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını, bu konuda Taliban ile de çalışabileceklerini söyledi.

'Biden, Kabil'de Amerikan askerlerinin canına mal olan saldırının bedelini teröristlere ödetmek için 'tüm yöntemlerin kullanılmasına' izin verdi'

Afganistan'daki yerel havalimanlarının faaliyetlerini sürdürmesi için bölgesel ortakları ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Psaki, Afganistan'dan çıksalar dahi burada terörle mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın orduya, Kabil'de Amerikan askerlerinin canına mal olan saldırının bedelini teröristlere ödetmek için 'tüm yöntemlerin kullanılmasına izin verdiğini' ifade ederek, "Başkan, IŞİD’e Amerikan askerlerinin ölümünün bedelini ödetmek için her yola başvurmaları gerektiğini komutanlara net bir şekilde belirtti" dedi.
Washington'un, perşembe günkü saldırıların ardından Afganistan’da IŞİD-Horasan militanlarına karşı başvurduğu eylemlerin nefsi müdafaa olduğunu savunan Psaki, "Başkan askerlerden, saldırıdan sorumlu kişilerin bulunup öldürülmesini bekliyor" şeklinde konuştu.

'Ortada bir soruşturma varken, sivil kayıplarına ilişkin konuşamam'

Psaki, ABD'nin dün IŞİD-Horasan örgütü hedeflerine yönelik hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 9 ya da 10 sivilin yaşamını kaybettiği haberlerine ilişkin, "Öncelikle şunu söylemeliyim ki sivil kayıpları önlemek adına, belki de dünyadaki her devletten daha çok adım atıyoruz. Ortada bir soruşturma varken, sivil kayıplarına ilişkin konuşamam ancak Savunma Bakanlığının açıklamasında da belirtildiği gibi hedef alınan araçta patlayıcılar vardı ve bu daha fazla ölüme yol açabilirdi" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Taliban'a Afganistan'dan tahliye edilecek Afgan ve ABD'li kişilerin listesini verdiği haberlerine ilişkin ise Psaki, bu haberlerin tamamıyla gerçeği yansıtmadığını ancak belirli durumlarda tahliyelerin başarısı için Taliban ile işbirliği yaptıklarını savundu.
Rusya Devlet Başkanı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
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