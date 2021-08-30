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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210830/abd-kabildeki-saldirida-sivil-kayiplari-reddetmedi-durumun-degerlendirildigini-bildirdi-1048458683.html
ABD, Kabil'deki saldırıda sivil kayıpları reddetmedi, 'durumun değerlendirildiğini' bildirdi
ABD, Kabil'deki saldırıda sivil kayıpları reddetmedi, 'durumun değerlendirildiğini' bildirdi
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, ABD güçlerinin Kabil’de düzenlediği saldırıda aynı aileden 6’sı çocuk, 9 sivilin öldürüldüğüne ilişkin haberleri... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T22:00+0300
2021-08-30T22:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
john kirby
saldırı
kabil
hava saldırısı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktör Yardımcısı Tümgeneral William Taylor ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD’nin pazar günü bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araca düzenlediği hava saldırısı, brifingde tartışmalara neden olurken aracın bomba yüklü olmadığı ve ikincil bir patlamanın yaşanmadığına ilişkin haberler, Kirby’e soruldu.Kirby, ikinci bir patlamanın meydana geldiğine dair ellerinde kanıt bulunduğunu ancak bu kanıtları açıklayacak durumda olmadığını söyledi.Saldırının aynı aileden 6’sı çocuk, 9 sivilin ölümüne neden olduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine Kirby, “Sivil kayıpları olduğuna ilişkin haberlere karşı çıkacak bir pozisyonda değiliz. Şu anda durumu değerlendiriyoruz.” demekle yetindi.AA muhabirinin, "Bir yerleşim yerinde düzenlendiği dikkate alındığında pazar günkü saldırının yan hasarlara neden olması neredeyse kesindi, o aracı durdurmak için başka bir seçenek yok muydu? Tek seçenek bu muydu?" sorusuna ise Kirby, tehdidin dinamik, hızlı gelişen ve acil olduğunu dikkate alarak o aracı hava saldırısı ile imha ettiklerini söyleyerek yanıt verdi.Aynı soruya yanıt veren Tümgeneral Taylor ise söz konusu hava saldırısının "çok yüksek profilli bir saldırıyı önlediğini" ileri sürdü.Bir gazetecinin, cuma günü Nangarhar'da düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilen IŞİD-Horasan örgütünün iki mensubunun isimlerinin neden açıklanmadığına yönelik sorusunu ise Kirby, zamanı geldiğinde açıklanacağını belirterek geçiştirdi.Beş roketten sadece biri ABD tarafından düşürüldüDiğer yandan ABD'nin Afganistan’dan çekilme sürecinin sonuna gelinirken Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda bulunan Amerikan askerlerine yönelik saldırıların devam ettiği kaydedildi.Tümgeneral Taylor, önceki gün yerel saatle 23.00 sularında havaalanına 5 roket fırlatıldığını açıkladı.Taylor, bu roketlerinin üçünün havaalanı dışına isabet ettiğini, birinin ABD’ye ait C-RAM roketsavar sistemlerince düşürüldüğünü, bir diğerinin ise havaalanına isabet ettiğini ancak çekilme operasyonunu etkilemediğini söyledi.ABD Taliban ile iletişim halindeÇekilmenin sona yaklaşması ile “yanlış anlaşılmaları önlemek ve güvenli ayrışmayı sağlamak amacıyla” Taliban ile koordinasyon halinde olduklarını belirten Kirby, Taliban’ın şu anda havaalanının hangi kapılarını kontrol ettiğine ve buranın Taliban’a nasıl teslim edileceğine yönelik soruları yanıtlamadı.
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abd, john kirby, saldırı, kabil, hava saldırısı

ABD, Kabil'deki saldırıda sivil kayıpları reddetmedi, 'durumun değerlendirildiğini' bildirdi

22:00 30.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh, FileABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh, File
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, ABD güçlerinin Kabil’de düzenlediği saldırıda aynı aileden 6’sı çocuk, 9 sivilin öldürüldüğüne ilişkin haberleri reddetmediklerini ve durumu değerlendirdiklerini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktör Yardımcısı Tümgeneral William Taylor ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD’nin pazar günü bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araca düzenlediği hava saldırısı, brifingde tartışmalara neden olurken aracın bomba yüklü olmadığı ve ikincil bir patlamanın yaşanmadığına ilişkin haberler, Kirby’e soruldu.
Kirby, ikinci bir patlamanın meydana geldiğine dair ellerinde kanıt bulunduğunu ancak bu kanıtları açıklayacak durumda olmadığını söyledi.
Saldırının aynı aileden 6’sı çocuk, 9 sivilin ölümüne neden olduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine Kirby, “Sivil kayıpları olduğuna ilişkin haberlere karşı çıkacak bir pozisyonda değiliz. Şu anda durumu değerlendiriyoruz.” demekle yetindi.
AA muhabirinin, "Bir yerleşim yerinde düzenlendiği dikkate alındığında pazar günkü saldırının yan hasarlara neden olması neredeyse kesindi, o aracı durdurmak için başka bir seçenek yok muydu? Tek seçenek bu muydu?" sorusuna ise Kirby, tehdidin dinamik, hızlı gelişen ve acil olduğunu dikkate alarak o aracı hava saldırısı ile imha ettiklerini söyleyerek yanıt verdi.
Aynı soruya yanıt veren Tümgeneral Taylor ise söz konusu hava saldırısının "çok yüksek profilli bir saldırıyı önlediğini" ileri sürdü.
Bir gazetecinin, cuma günü Nangarhar'da düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilen IŞİD-Horasan örgütünün iki mensubunun isimlerinin neden açıklanmadığına yönelik sorusunu ise Kirby, zamanı geldiğinde açıklanacağını belirterek geçiştirdi.

Beş roketten sadece biri ABD tarafından düşürüldü

Diğer yandan ABD'nin Afganistan’dan çekilme sürecinin sonuna gelinirken Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda bulunan Amerikan askerlerine yönelik saldırıların devam ettiği kaydedildi.
Tümgeneral Taylor, önceki gün yerel saatle 23.00 sularında havaalanına 5 roket fırlatıldığını açıkladı.
Taylor, bu roketlerinin üçünün havaalanı dışına isabet ettiğini, birinin ABD’ye ait C-RAM roketsavar sistemlerince düşürüldüğünü, bir diğerinin ise havaalanına isabet ettiğini ancak çekilme operasyonunu etkilemediğini söyledi.

ABD Taliban ile iletişim halinde

Çekilmenin sona yaklaşması ile “yanlış anlaşılmaları önlemek ve güvenli ayrışmayı sağlamak amacıyla” Taliban ile koordinasyon halinde olduklarını belirten Kirby, Taliban’ın şu anda havaalanının hangi kapılarını kontrol ettiğine ve buranın Taliban’a nasıl teslim edileceğine yönelik soruları yanıtlamadı.
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