https://tr.sputniknews.com/20210830/abd-merkez-komutanligindan-kabile-fuze-saldirisi-ile-ilgili-aciklama-1048436192.html

ABD Merkez Komutanlığı’ndan Kabil'e füze saldırısı ile ilgili açıklama

ABD Merkez Komutanlığı’ndan Kabil'e füze saldırısı ile ilgili açıklama

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'ın başkenti Kabil havaalanı yakınına düzenlenen hava saldırısını teyit ederek, saldırıda IŞİD-K’nın hedef... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T05:44+0300

2021-08-30T05:44+0300

2021-08-30T05:45+0300

taliban kontrolünde afganistan

işid

taliban

kabil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048369092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07f435cb1d5f55744ce52ab18841f3d6.jpg

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil havaalanı yakınında düzenlenen hava saldırısında IŞİD-K’ya ait bir aracın hedef alındığı belirtildiAçıklamada, “ABD Silahlı Kuvvetleri meşru müdafaa çerçevesinde, Kabil'deki bir araca hava saldırısı düzenleyerek, İŞİD-K’nın Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik doğrudan tehdidini ortadan kaldırdı” denildi.Pentagon’dan yapılan açıklamada ise, ‘İHA ile vurulan otomobilde daha sonra meydana gelen patlamaların, araçta önemli miktarda patlayıcı bulunduğuna işaret ettiği’ kaydedildi.Ariana News televizyonu ise, hava saldırısı sonucunda 4’ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini, görgü tanıklarının, füzelerin iki araç ile bir eve isabet ettiğini aktardıklarını bildirdi.

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işid, taliban, kabil