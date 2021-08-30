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Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü
Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
çocuk
düşüş
pekmez
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi, evin bahçesinde pekmez yapmak için kaynatılan kazanın içerisine aniden dengesini kaybetmesi sonucu düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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çocuk, düşüş, pekmez

Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü

02:02 30.08.2021 (güncellendi: 02:04 30.08.2021)
© AAAdıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü
Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi, evin bahçesinde pekmez yapmak için kaynatılan kazanın içerisine aniden dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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