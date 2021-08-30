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https://tr.sputniknews.com/20210830/adiyamanda-7-yasindaki-cocuk-pekmez-kaynatilan-kazana-dustu-1048433903.html
Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü
Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T02:02+0300
2021-08-30T02:02+0300
2021-08-30T02:04+0300
yaşam
çocuk
düşüş
pekmez
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi, evin bahçesinde pekmez yapmak için kaynatılan kazanın içerisine aniden dengesini kaybetmesi sonucu düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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çocuk, düşüş, pekmez
Adıyaman'da 7 yaşındaki çocuk pekmez kaynatılan kazana düştü 02:02 30.08.2021 (güncellendi: 02:04 30.08.2021)
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şen köyünde yaşayan
Elif Ada Elgazi,
evin bahçesinde pekmez yapmak için kaynatılan kazanın içerisine aniden
dengesini kaybetmesi
sonucu düştü.
112 Acil Servis ekiplerince
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Elgazi'nin
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu
öğrenildi.