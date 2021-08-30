https://tr.sputniknews.com/20210830/ahmet-hakan-turkiyenin-ruh-hali-iyi-degil-1048438099.html

Ahmet Hakan: Türkiye'nin ruh hali iyi değil

Ahmet Hakan: Türkiye'nin ruh hali iyi değil

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'artık Türkiye'de karşı tarafı ikna etmek, karşı tarafa oy verenlere seslenmek, karşı tarafta yer... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T09:33+0300

2021-08-30T09:33+0300

2021-08-30T09:33+0300

politika

ak parti

chp

türkiye

sağlık

ahmet hakan

siyaset

diyalog

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'de son dönemde gündem olan bazı konularla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 'Türkiye'nin ruh hali iyi değil, hiç iyi değil' başlıklı yazısında sözlerine "Artık Türkiye’de ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp 'Bu bir nezaketsizliktir' diyemiyoruz" diye başlayan Hakan, şöyle devam etti:"Artık Türkiye’de ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.Artık Türkiye’de şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.Artık Türkiye’de yankı odalarına hapsolma durumu var. Herkes kendi tarafının sesini dinlemeye meraklı. Herkes Türkiye’nin kendi dünyasından ibaret olduğunu düşünüyor.Artık Türkiye’de karşı tarafı ikna etmek, karşı tarafa oy verenlere seslenmek, karşı tarafta yer alanlarla sağlıklı diyalog kurmak gibi arayışlar yok. Sonuç olarak Türkiye’nin ruh hali iyi değil. Hem de hiç iyi değil."

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ak parti, chp, türkiye, sağlık, ahmet hakan, siyaset, diyalog