Beşiktaş Başkanı Çebi’nin aracını çalan hırsızlar yakalandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şirketine ait lüks aracın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre, Çebi ailesinin Üsküdar'da kaldığı bina içindeki güvenlik noktasına gelen şüpheli, kutu içerisinde bulunan araç anahtarlarını alarak park halindeki otomobili çaldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, çevredeki 110 güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliyi belirledi.Aracın sahte plaka takılarak Maslak'taki bir depoya götürüldüğünü tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan otomobili depoda buldu. Polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen A.K. ile aracı depoda saklayan E.Y. ile S.Ç'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. serbest bırakılırken, A.K. ve E.Y, tutuklandı.Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre de şüphelilerden A.K.'nın otomobili 200 bin liraya sattığı belirlendi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şirketine ait araç evinin önünden çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, aracı Maslak’ta bir oto sanayide buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin şirketine ait lüks aracın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre, Çebi ailesinin Üsküdar'da kaldığı bina içindeki güvenlik noktasına gelen şüpheli, kutu içerisinde bulunan araç anahtarlarını alarak park halindeki otomobili çaldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, çevredeki 110güvenlikkamerasını inceleyerek şüpheliyi belirledi.
Aracın sahte plaka takılarak Maslak'taki bir depoya götürüldüğünü tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan otomobili depoda buldu.
Polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen A.K. ile aracı depoda saklayan E.Y. ile S.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. serbest bırakılırken, A.K. ve E.Y, tutuklandı.
Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre de şüphelilerden A.K.'nın otomobili 200 bin liraya sattığı belirlendi.