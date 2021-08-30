https://tr.sputniknews.com/20210830/ak-partili-cahit-ozkan-iyi-parti-fetonun-kurdugu-bir-partidir-1048433755.html

AK Partili Cahit Özkan: İYİ Parti, FETÖ'nün kurduğu bir partidir

AK Partili Cahit Özkan: İYİ Parti, FETÖ'nün kurduğu bir partidir

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Beyaz Tv’de katıldığı televizyon programında “İYİ Parti FETÖ’nün kurduğu bir partidir” açıklamasını yaptı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T01:45+0300

2021-08-30T01:45+0300

2021-08-30T01:49+0300

politika

ümit özdağ

cahit özkan

fetö

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104230/19/1042301917_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_9ba4bdc381412c4a606aec456bb2c2c0.jpg

Beyaz Tv’de ‘Akılda Kalan’ programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP’yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ’nün kurduğu bir partidir” dedi.Özkan, “İYİ Parti’nin kendi kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ da İYİ Parti’nin FETÖ ilişkisini ifade etti. Genel Başkanları da belge ve bilgilerle FETÖ ile ilişkisi açığa çıkan İstanbul İl Başkanına sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210127/aksenerin-randevu-vermedigi-umit-ozdag-meral-hanima-cok-kizginim-bir-kalleslikle-karsi-karsiya-1043668146.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ümit özdağ, cahit özkan, fetö, iyi parti