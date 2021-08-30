AK Partili Cahit Özkan: İYİ Parti, FETÖ'nün kurduğu bir partidir

Beyaz Tv’de ‘Akılda Kalan’ programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP’yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ’nün kurduğu bir partidir” dedi.Özkan, “İYİ Parti’nin kendi kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ da İYİ Parti’nin FETÖ ilişkisini ifade etti. Genel Başkanları da belge ve bilgilerle FETÖ ile ilişkisi açığa çıkan İstanbul İl Başkanına sahip çıktı” ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Beyaz Tv’de katıldığı televizyon programında “İYİ Parti FETÖ’nün kurduğu bir partidir” açıklamasını yaptı.
Beyaz Tv’de ‘Akılda Kalan’ programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP’yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ’nün kurduğu bir partidir” dedi.
Özkan, “İYİ Parti’nin kendi kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ da İYİ Parti’nin FETÖ ilişkisini ifade etti. Genel Başkanları da belge ve bilgilerle FETÖ ile ilişkisi açığa çıkan İstanbul İl Başkanına sahip çıktı” ifadelerini kullandı.