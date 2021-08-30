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https://tr.sputniknews.com/20210830/akardan-kabil-havalimani-aciklamasi--gelismeleri-yakinen-takip-ediyor-degerlendiriyoruz-1048445226.html
Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz
Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nın işletmesi konusunda yaptığı açıklamada "Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T13:58+0300
2021-08-30T14:19+0300
afganistan
türkiye
taliban
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve garnizonda görevli subay, astsubaylarla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.Ziyaretin ardından bir gazetecinin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik sorusu üzerine Akar, Türkiye ve Afganistan arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı.İki ülke arasında yüzyıllara dayanan tarihi geçmiş ve ortak kültürel değerlerin bulunduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:“Son 20 yıldır da Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı görevlerle Afganların güven, huzur, refah içinde yaşamasını arzu ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin insanlarının güven, refah içinde olmasını istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Şu anda da oradaki durumu, son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Bizim için uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz. Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız."
https://tr.sputniknews.com/20210827/erdogan-afganistandaki-teror-saldirisini-milletce-kiniyoruz-1048378289.html
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afganistan, türkiye, taliban, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz

13:58 30.08.2021 (güncellendi: 14:19 30.08.2021)
© AA / Arif AkdoğanHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nın işletmesi konusunda yaptığı açıklamada "Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve garnizonda görevli subay, astsubaylarla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından bir gazetecinin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine yönelik sorusu üzerine Akar, Türkiye ve Afganistan arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı.
İki ülke arasında yüzyıllara dayanan tarihi geçmiş ve ortak kültürel değerlerin bulunduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:
“Son 20 yıldır da Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptığı görevlerle Afganların güven, huzur, refah içinde yaşamasını arzu ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin insanlarının güven, refah içinde olmasını istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Şu anda da oradaki durumu, son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.
Bizim için uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz. Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız."
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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