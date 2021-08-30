https://tr.sputniknews.com/20210830/almanyada-basbakan-adaylari-televizyonda-karsi-karsiya-geldi-1048444903.html
Almanya'da başbakan adayları televizyonda karşı karşıya geldi
Almanya'da başbakan adayları televizyonda karşı karşıya geldi
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin (CDU-CSU) adayı Armin Laschet, Yeşiller Partisinin adayı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD)... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T13:44+0300
2021-08-30T13:44+0300
2021-08-30T13:45+0300
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televizyon
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politika
annalena baerbock
olaf scholz
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Almanya'da 26 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimlere az bir süre kala, başbakan adayları televizyon programında karşı karşıya geldi.Hristiyan Birlik partilerinin (CDU-CSU) adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz ve Yeşiller Partisi'nin adayı Annalena Baerbock RTL televizyonunda 110 dakikalık programda sunucuların sorularını yanıtladı.RTL ve Ntv kanallarından yayınlanan açık oturumun ardından kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın 2 bin 500 izleyici ile yaptığı ankete göre, izleyicilerin yüzde 36'sı Scholz'u, yüzde 30 Baerbock'u, yüzde 25'i de Laschet'i başarılı buldu.En sempatik aday yüzde 38 ile Scholz, yüzde 37 ile Baerbock olurken Laschet oyların yüzde 22'sini aldı.İki saatlik tartışma sırasında adaylar; Afganistan'ı kapsayan konuları, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini, iklim değişikliğini, Almanya'nın endüstriyel dönüşümünü, vergi sistemini ve iç meseleleri ele aldı.
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Almanya'da başbakan adayları televizyonda karşı karşıya geldi
13:44 30.08.2021 (güncellendi: 13:45 30.08.2021)
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin (CDU-CSU) adayı Armin Laschet, Yeşiller Partisinin adayı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) adayı Olaf Scholz, televizyonda programında Afganistan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gibi konuları tartıştı.
Almanya'da 26 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimlere az bir süre kala, başbakan adayları televizyon programında karşı karşıya geldi.
Hristiyan Birlik partilerinin (CDU-CSU) adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz ve Yeşiller Partisi'nin adayı Annalena Baerbock RTL televizyonunda 110 dakikalık programda sunucuların sorularını yanıtladı.
RTL ve Ntv kanallarından yayınlanan açık oturumun ardından kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın 2 bin 500 izleyici ile yaptığı ankete göre, izleyicilerin yüzde 36'sı Scholz'u, yüzde 30 Baerbock'u, yüzde 25'i de Laschet'i başarılı buldu.
En sempatik aday yüzde 38 ile Scholz, yüzde 37 ile Baerbock olurken Laschet oyların yüzde 22'sini aldı.
İki saatlik tartışma sırasında adaylar; Afganistan'ı kapsayan konuları, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini, iklim değişikliğini, Almanya'nın endüstriyel dönüşümünü, vergi sistemini ve iç meseleleri ele aldı.