https://tr.sputniknews.com/20210830/almanyada-basbakan-adaylari-televizyonda-karsi-karsiya-geldi-1048444903.html

Almanya'da başbakan adayları televizyonda karşı karşıya geldi

Almanya'da başbakan adayları televizyonda karşı karşıya geldi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin (CDU-CSU) adayı Armin Laschet, Yeşiller Partisinin adayı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD)... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T13:44+0300

2021-08-30T13:44+0300

2021-08-30T13:45+0300

dünya

almanya

seçim

televizyon

armin laschet

politika

annalena baerbock

olaf scholz

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Almanya'da 26 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimlere az bir süre kala, başbakan adayları televizyon programında karşı karşıya geldi.Hristiyan Birlik partilerinin (CDU-CSU) adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz ve Yeşiller Partisi'nin adayı Annalena Baerbock RTL televizyonunda 110 dakikalık programda sunucuların sorularını yanıtladı.RTL ve Ntv kanallarından yayınlanan açık oturumun ardından kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın 2 bin 500 izleyici ile yaptığı ankete göre, izleyicilerin yüzde 36'sı Scholz'u, yüzde 30 Baerbock'u, yüzde 25'i de Laschet'i başarılı buldu.En sempatik aday yüzde 38 ile Scholz, yüzde 37 ile Baerbock olurken Laschet oyların yüzde 22'sini aldı.İki saatlik tartışma sırasında adaylar; Afganistan'ı kapsayan konuları, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini, iklim değişikliğini, Almanya'nın endüstriyel dönüşümünü, vergi sistemini ve iç meseleleri ele aldı.

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almanya, seçim, televizyon, armin laschet, politika, annalena baerbock, olaf scholz