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Almanya’da hükümetin Kovid-19'la mücadele politikası protesto edildi: 80 kişi gözaltına alındı
Almanya’da hükümetin Kovid-19'la mücadele politikası protesto edildi: 80 kişi gözaltına alındı
Almanya’nın başkenti Berlin’de, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede izlediği politikanın protesto edildiği gösterilerde 80 kişi... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T02:27+0300
2021-08-30T02:30+0300
koronavirüs
almanya
protesto
koronavirüs
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Hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede izlediği politika ve aldığı tedbirleri protesto etmek için binlerce gösterici Mitte ve Friedrichshain-Kreuzberg ilçelerinin çeşitli yerlerinde toplandı.Polisin, bulundukları yerlerde toplanmalarına izin vermemesi üzerine protestocular yürüyüşe geçerek Alexander Meydanı’na ulaşmak istedi. Polisin bu girişimi de engellemesi üzerine göstericiler Prenzlauer Berg semtine doğru yürüyüşe geçti.'Barış, özgürlük ve demokrasi' sloganları atan protestocuların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.Berlin polisinden yapılan açıklamada, gösterilerde yaklaşık 80 kişinin gözaltına alındığı, özellikle şiddete başvuranlara ve yasaları ihlal edecek şekilde çağrıda bulunanlara odaklanıldığı aktarıldı.Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı ve 2 binin üzerinde polis görev yaptı. Federal Meclis ve Başbakanlık binalarının çevresi trafiğe kapatıldı.Berlin’de dün de yüzlerce kişi hükümetin Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için izinsiz yürüyüş düzenlemek istemiş ancak polis ile göstericiler arasında arbede çıkmıştı. Yürüyüşü engellemek isteyen polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.
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almanya, protesto, koronavirüs

Almanya’da hükümetin Kovid-19'la mücadele politikası protesto edildi: 80 kişi gözaltına alındı

02:27 30.08.2021 (güncellendi: 02:30 30.08.2021)
© REUTERS / CHRISTIAN MANGAlmanya, protesto
Almanya, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / CHRISTIAN MANG
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Almanya’nın başkenti Berlin’de, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede izlediği politikanın protesto edildiği gösterilerde 80 kişi gözaltına alındı.
Hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede izlediği politika ve aldığı tedbirleri protesto etmek için binlerce gösterici Mitte ve Friedrichshain-Kreuzberg ilçelerinin çeşitli yerlerinde toplandı.
Polisin, bulundukları yerlerde toplanmalarına izin vermemesi üzerine protestocular yürüyüşe geçerek Alexander Meydanı’na ulaşmak istedi. Polisin bu girişimi de engellemesi üzerine göstericiler Prenzlauer Berg semtine doğru yürüyüşe geçti.
'Barış, özgürlük ve demokrasi' sloganları atan protestocuların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, gösterilerde yaklaşık 80 kişinin gözaltına alındığı, özellikle şiddete başvuranlara ve yasaları ihlal edecek şekilde çağrıda bulunanlara odaklanıldığı aktarıldı.
Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı ve 2 binin üzerinde polis görev yaptı. Federal Meclis ve Başbakanlık binalarının çevresi trafiğe kapatıldı.
Berlin’de dün de yüzlerce kişi hükümetin Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için izinsiz yürüyüş düzenlemek istemiş ancak polis ile göstericiler arasında arbede çıkmıştı. Yürüyüşü engellemek isteyen polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.
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