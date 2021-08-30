'Amerikan askerlerini taşıyan son uçak Kabil'den havalandı'

Taliban militanlarının kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da tüm ülkeler tahliye işlemlerini sona erdiriyor.Newsweek gazetesine konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin 31 Ağustos'a kadar tahliye sürecine yardımcı olmak için ülkeye gelen askerlerini taşıyan son uçağın Kabil Havaalanı'ndan kalktığını belirtti.Gazete editörü Naveed Jamali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son uçak havalandı. Savaş sona erdi" ifadelerini kullandı.Öte yandan AP ajansına konuşan bir Taliban kaynağı, bilgiyi doğruladı. Ancak Washington'dan konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme taahhüdünde bulunmuştu.Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.
Tahliye sürecine yardımcı olmak için Afganistan'da gelen Amerikan askerlerini taşıyan son uçağın Kabil Havaalanı'ndan kalkış yaptığı bildirildi.
Taliban militanlarının kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da tüm ülkeler tahliye işlemlerini sona erdiriyor.
Newsweek gazetesine konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin 31 Ağustos'a kadar tahliye sürecine yardımcı olmak için ülkeye gelen askerlerini taşıyan son uçağın Kabil Havaalanı'ndan kalktığını belirtti.
Gazete editörü Naveed Jamali, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son uçak havalandı. Savaş sona erdi" ifadelerini kullandı.
#breaking US official to me: “final plane is wheels up. War is over.”