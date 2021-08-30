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https://tr.sputniknews.com/20210830/ankaradan-99-gencle-yola-cikan-zafer-treni-eskisehirde-1048434819.html
Ankara'dan 99 gençle yola çıkan Zafer Treni Eskişehir'de
Ankara'dan 99 gençle yola çıkan Zafer Treni Eskişehir'de
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecek Zafer Treni, Eskişehir'e gitti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T03:28+0300
2021-08-30T03:28+0300
yaşam
eskişehir
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AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile 99 genci taşıyan treni, Eskişehir Gar'ında, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Fatih Temizel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Başkan Yardımcıları Pınar Turhanoğlu, Hasan Burgaz, Alperen Teker kadın ve gençlik kolları başkanları karşıladı.Milletvekili Yağcı, burada yaptığı konuşmada, milli mücadele ruhu ile 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çıkılan zafer yolu gibi aynı ruh ve heyecanla yola çıktıklarını söyledi.Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı'nı ziyaret ettiklerini belirten Yağcı, Eskişehir'in de milli mücadele anlamında çok önemli bir nokta olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre ğrencilerden Serhat Yılım ise "Tarih tekerrürden ibaret. Elbet bir gün bu görev bize de düşer. Zafer daima bizimle olacaktır. Geçmişten gelen bu kan bizde daima diri. Atalarımız yerlerinde huzur içinde. Ben buna eminim" dedi.Ayşe Tırpancı da yolculuğun kendisi için etkileyici bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Atalarımızın gezip gördüğü ve zafer kazandığı bugün gezip görmek benim için çok büyüleyici ve çok etkileyici bir deneyim oldu. Aynı zamanda çok gurur vericiydi. Böyle yerleri gezdiğim için arkadaşlarımla da birlik beraberlik duygusu içerisine girdiğim için çok şanslı hissediyorum çok keyifli bir geziydi çok memnun kaldım."Zafer Treni, Eskişehir'den Afyonkarahisar'a uğurlandı.
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eskişehir, tren, zafer

Ankara'dan 99 gençle yola çıkan Zafer Treni Eskişehir'de

03:28 30.08.2021
© İHA / BAHADIR TURGUT - MISRA EZGİNUR GÖÇERZafer Treni Eskişehir’de
Zafer Treni Eskişehir’de - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© İHA / BAHADIR TURGUT - MISRA EZGİNUR GÖÇER
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecek Zafer Treni, Eskişehir'e gitti.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile 99 genci taşıyan treni, Eskişehir Gar'ında, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Fatih Temizel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Başkan Yardımcıları Pınar Turhanoğlu, Hasan Burgaz, Alperen Teker kadın ve gençlik kolları başkanları karşıladı.
Milletvekili Yağcı, burada yaptığı konuşmada, milli mücadele ruhu ile 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çıkılan zafer yolu gibi aynı ruh ve heyecanla yola çıktıklarını söyledi.
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı'nı ziyaret ettiklerini belirten Yağcı, Eskişehir'in de milli mücadele anlamında çok önemli bir nokta olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre ğrencilerden Serhat Yılım ise "Tarih tekerrürden ibaret. Elbet bir gün bu görev bize de düşer. Zafer daima bizimle olacaktır. Geçmişten gelen bu kan bizde daima diri. Atalarımız yerlerinde huzur içinde. Ben buna eminim" dedi.
Ayşe Tırpancı da yolculuğun kendisi için etkileyici bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Atalarımızın gezip gördüğü ve zafer kazandığı bugün gezip görmek benim için çok büyüleyici ve çok etkileyici bir deneyim oldu. Aynı zamanda çok gurur vericiydi. Böyle yerleri gezdiğim için arkadaşlarımla da birlik beraberlik duygusu içerisine girdiğim için çok şanslı hissediyorum çok keyifli bir geziydi çok memnun kaldım."
Zafer Treni, Eskişehir'den Afyonkarahisar'a uğurlandı.
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