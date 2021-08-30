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Artvin'de 33 atı uygunsuz koşullarda taşıyan kişiye 49 bin 500 lira ceza
Artvin'de 33 atı uygunsuz koşullarda taşıyan kişiye 49 bin 500 lira ceza
Artvin'in Hopa ilçesinde uygunsuz koşullarda hayvan taşımacılığı yapan kişiye 49 bin 500 lira kesildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T15:32+0300
2021-08-30T15:32+0300
2021-08-30T15:32+0300
türkiye
ankara
kars
artvin
at
hayvan hakları
il tarım ve orman müdürlüğü
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Ankara ve Kars'tan aldığı 33 atı tıra yükleyen M.Ö, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere Hopa'daki tır parkına geldi.Atların bitkin ve halsiz olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Emniyet ve İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede, M.Ö'nün bazı evraklarının eksik olduğunu ve hayvanların aç susuz bırakılarak uygunsuz koşullarda taşındığını belirledi.Şahsa, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 49 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.El konulan atların bakım ve tedavisine başlandığı bildirildi.
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ankara, kars, artvin, at, hayvan hakları, il tarım ve orman müdürlüğü
Artvin'de 33 atı uygunsuz koşullarda taşıyan kişiye 49 bin 500 lira ceza
Artvin'in Hopa ilçesinde uygunsuz koşullarda hayvan taşımacılığı yapan kişiye 49 bin 500 lira kesildi.
Ankara ve Kars'tan aldığı 33 atı tıra yükleyen M.Ö, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak üzere Hopa'daki tır parkına geldi.
Atların
bitkin
ve
halsiz
olduğunu gören
çevredeki
vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Emniyet ve İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede, M.Ö'nün bazı evraklarının eksik olduğunu ve hayvanların aç susuz bırakılarak uygunsuz koşullarda taşındığını belirledi.
Şahsa, 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında
49 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.
El konulan atların bakım ve tedavisine başlandığı bildirildi.