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https://tr.sputniknews.com/20210830/bakan-karaismailoglu-sel-felaketinde-yol-kesimlerinde-olusan-hasarlari-tamamen-giderdik-1048453965.html
Bakan Karaismailoğlu: Sel felaketinde yol kesimlerinde oluşan hasarları tamamen giderdik
Bakan Karaismailoğlu: Sel felaketinde yol kesimlerinde oluşan hasarları tamamen giderdik
Bakan Karaismailoğlu, "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Tüm yol kesimindeki... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T18:41+0300
2021-08-30T18:41+0300
2021-08-30T18:41+0300
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karadeniz, adil karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu: Sel felaketinde yol kesimlerinde oluşan hasarları tamamen giderdik
Ayrıntılar geliyor
Bakan Karaismailoğlu, "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik" dedi.