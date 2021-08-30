https://tr.sputniknews.com/20210830/belarus-guvenlik-konseyi-abd-rusyayi-catismalarin-icine-cekmeye-calisiyor-1048435274.html

Belarus Güvenlik Konseyi: ABD Rusya’yı çatışmaların içine çekmeye çalışıyor

Belarus Güvenlik Konseyi: ABD Rusya’yı çatışmaların içine çekmeye çalışıyor

Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, ABD'nin Afganistan'daki eylemlerinin bölgedeki çatışmayı derinleştirmeyi amaçladığını... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T04:08+0300

2021-08-30T04:08+0300

2021-08-30T04:09+0300

dünya

abd

rusya

belarus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048065271_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fc7b087f7465475290b49e9090b830a0.jpg

Belarus'un ONT televizyon kanalına demeç veren Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, ABD’nin Afganistan’daki varlığının bu ülkenin hükümetini desteklemeyi değil, uzun süredir devam eden çatışmalı durumu derinleştirmeyi ve Rusya’yı bu çatışmaların içine çekmeyi amaçladığını ifade etti.Arçakov, Afganistan’da olduğu gibi, tüm sosyal krizlerin sınır ötesi suçların artmasına ve uluslararası terörizmin tezahürüne yol açtığını belirterek, “Eğer bazı aşırılık yanlılarının yanı sıra, uyuşturucu, silah ve yasadışı göçmen dalgası Avrupa'ya taşınırsa, bu bizi doğrudan etkiler” dedi.Doğu Avrupa bölgesinde kriz noktalarının ortaya çıkma riskinin yüksek olduğuna vurgu yapan Arçakov, “ABD ve Batı, dünyayı yönetmede kendilerine engel olmamaları için Rusya ve müttefiklerini bu tür derin çatışmaların uçurumuna sürüklemeye çalışıyorlar. Geçen yıl Belarus'ta meydana gelen olaylar bunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.ABD'nin son zamanlarda Belarus sınırındaki Polonya’da askeri varlığını artırdığına dikkat çeken Arçakov, “Şu anda yaklaşık 4 bin kişilik ABD askeri Polonya topraklarında konuşlu bulunuyor. Buna ek olarak, geçen yıl asker sayısının artırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Ayrıca 20 bin ABD askerini barındıracak altyapı da inşa edildi. Görünüşe göre ABD, Polonya’da kalıcı olmaya hazırlanıyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210829/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-batinin-afganistan-durusunu-rus-atasozuyle-anlatti-1048417823.html

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, belarus