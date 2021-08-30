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Belarus Güvenlik Konseyi: ABD Rusya’yı çatışmaların içine çekmeye çalışıyor
Belarus Güvenlik Konseyi: ABD Rusya’yı çatışmaların içine çekmeye çalışıyor
Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, ABD'nin Afganistan'daki eylemlerinin bölgedeki çatışmayı derinleştirmeyi amaçladığını... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T04:08+0300
2021-08-30T04:09+0300
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Belarus'un ONT televizyon kanalına demeç veren Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, ABD’nin Afganistan’daki varlığının bu ülkenin hükümetini desteklemeyi değil, uzun süredir devam eden çatışmalı durumu derinleştirmeyi ve Rusya’yı bu çatışmaların içine çekmeyi amaçladığını ifade etti.Arçakov, Afganistan’da olduğu gibi, tüm sosyal krizlerin sınır ötesi suçların artmasına ve uluslararası terörizmin tezahürüne yol açtığını belirterek, “Eğer bazı aşırılık yanlılarının yanı sıra, uyuşturucu, silah ve yasadışı göçmen dalgası Avrupa'ya taşınırsa, bu bizi doğrudan etkiler” dedi.Doğu Avrupa bölgesinde kriz noktalarının ortaya çıkma riskinin yüksek olduğuna vurgu yapan Arçakov, “ABD ve Batı, dünyayı yönetmede kendilerine engel olmamaları için Rusya ve müttefiklerini bu tür derin çatışmaların uçurumuna sürüklemeye çalışıyorlar. Geçen yıl Belarus'ta meydana gelen olaylar bunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.ABD'nin son zamanlarda Belarus sınırındaki Polonya’da askeri varlığını artırdığına dikkat çeken Arçakov, “Şu anda yaklaşık 4 bin kişilik ABD askeri Polonya topraklarında konuşlu bulunuyor. Buna ek olarak, geçen yıl asker sayısının artırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Ayrıca 20 bin ABD askerini barındıracak altyapı da inşa edildi. Görünüşe göre ABD, Polonya’da kalıcı olmaya hazırlanıyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210829/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-batinin-afganistan-durusunu-rus-atasozuyle-anlatti-1048417823.html
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abd, rusya, belarus

Belarus Güvenlik Konseyi: ABD Rusya’yı çatışmaların içine çekmeye çalışıyor

04:08 30.08.2021 (güncellendi: 04:09 30.08.2021)
© AAafganistan
afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, ABD'nin Afganistan'daki eylemlerinin bölgedeki çatışmayı derinleştirmeyi amaçladığını söyledi.
Belarus'un ONT televizyon kanalına demeç veren Belarus Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Arçakov, ABD’nin Afganistan’daki varlığının bu ülkenin hükümetini desteklemeyi değil, uzun süredir devam eden çatışmalı durumu derinleştirmeyi ve Rusya’yı bu çatışmaların içine çekmeyi amaçladığını ifade etti.
Arçakov, Afganistan’da olduğu gibi, tüm sosyal krizlerin sınır ötesi suçların artmasına ve uluslararası terörizmin tezahürüne yol açtığını belirterek, “Eğer bazı aşırılık yanlılarının yanı sıra, uyuşturucu, silah ve yasadışı göçmen dalgası Avrupa'ya taşınırsa, bu bizi doğrudan etkiler” dedi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2021
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Doğu Avrupa bölgesinde kriz noktalarının ortaya çıkma riskinin yüksek olduğuna vurgu yapan Arçakov, “ABD ve Batı, dünyayı yönetmede kendilerine engel olmamaları için Rusya ve müttefiklerini bu tür derin çatışmaların uçurumuna sürüklemeye çalışıyorlar. Geçen yıl Belarus'ta meydana gelen olaylar bunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.
ABD'nin son zamanlarda Belarus sınırındaki Polonya’da askeri varlığını artırdığına dikkat çeken Arçakov, “Şu anda yaklaşık 4 bin kişilik ABD askeri Polonya topraklarında konuşlu bulunuyor. Buna ek olarak, geçen yıl asker sayısının artırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Ayrıca 20 bin ABD askerini barındıracak altyapı da inşa edildi. Görünüşe göre ABD, Polonya’da kalıcı olmaya hazırlanıyor” dedi.
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