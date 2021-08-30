https://tr.sputniknews.com/20210830/bm-kuzey-kore-plutonyum-ureten-nukleer-santralini-yeniden-calistirmaya-basladi-1048459371.html

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı

BM: Kuzey Kore, plütonyum üreten nükleer santralini yeniden çalıştırmaya başladı

Birleşmiş Milletler’in nükleer gözlemcisi tarafından tutulan bir raporda Kuzey Kore'nin nükleer silahlar için plütonyum üreten bir nükleer reaktörü yeniden... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T22:31+0300

2021-08-30T22:31+0300

2021-08-30T22:31+0300

dünya

kuzey kore

nükleer silah

nükleer

birleşmiş milletler (bm)

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Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer gözlemcisine göre, Kuzey Kore nükleer silahlar için plütonyum üretebilen bir santralindeki operasyonları tekrar başlattı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Pyongyang'ın müfettişlerini 2009'da sınır dışı etmesinden bu yana Kuzey Kore'ye erişim sağlayamadı. Ülke daha sonra nükleer silah programına devam etti ve kısa süre sonra nükleer testlere yeniden başladı. Son nükleer denemesi 2017'de yapıldı.NTV'nin aktardığı haberde, ülkede gözlemcisi bulunmayan IAEA, Kuzey Kore'yi büyük ölçüde uydu görüntüleri aracılığıyla uzaktan izliyor.IAEA raporunda, Kuzey Kore'nin nükleer programının kalbinde yer alan bir nükleer kompleks olan Yongbyon'daki 5 megavatlık reaktör hakkında, "Aralık 2018'in başından Temmuz 2021'in başına kadar herhangi bir reaktör operasyonu belirtisi yoktu. Ancak Temmuz 2021'in başından bu yana, soğutma suyunun tahliyesi de dahil olmak üzere reaktörün çalışmasıyla tutarlı göstergeler var” denildi.Bununla birlikte IAEA, raporu her yıl üye devletlerinin bir toplantısından duyuru yapmadan çevrimiçi olarak yayımlıyor.

kuzey kore

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kuzey kore, nükleer silah, nükleer, birleşmiş milletler (bm)