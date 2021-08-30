https://tr.sputniknews.com/20210830/bmgkden-kabil-havalimani-karari-1048459482.html
BMGK'den 'Kabil Havalimanı' kararı
BMGK'den 'Kabil Havalimanı' kararı
BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havaalanının 'hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını' talep eden kararı... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T22:30+0300
2021-08-30T22:30+0300
2021-08-30T23:07+0300
taliban kontrolünde afganistan
bmgk
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
afganistan
karar
tahliye
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ABD, Fransa ve İngiltere tarafından konseye sunulan ve Afganlar ile ülkedeki tüm yabancıların güvenli bir şekilde kara ve havayolu ile ülkeden ayrılmalarına izin verilmesi çağrısı yapan karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylandı.Karara 13 ülke destek verirken, Rusya ve Çin çekimser oy kullandı.BMGK'de bir kararın kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.BMGK, kararda ABD'nin Afganistan'dan tahliyeleri tamamlamasının ardından Kabil Havaalanı'nın 'hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması'nı talep etti.Kararda, "Kabil Havaalanı'nın ve çevresinin hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmeli" ifadeleri kullanıldı.Kabil'de 26 Ağustos'ta meydana gelen IŞİD-Horasan'ın üstendiği havalanı yakınlarındaki saldırının güçlü bir şekilde kınandığı kararda, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden, teröristleri barındıran ya da başka ülkelere terör saldırısı düzenlemek için kullanılan bir yer haline dönüşmemesi talep edildi.BM'nin ve diğer yardım örgütlerinin insani yardımlara devam edebilmesi için güvenli ve engelsiz erişim sağlanması çağrısı da yapılan kararda, özellikle kadın, çocuk ve azınlıkların insan haklarına saygı duyulması ve kapsayıcı, müzakere edilmiş bir siyasi çözüm çağrısında bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20210829/rus-disisleri-bati-afganistan-konusundaki-sorumlulugunu-baskalarina-yikarak-garip-bir-tutum-aliyor-1048414164.html
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bmgk, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , afganistan, karar, tahliye
BMGK'den 'Kabil Havalimanı' kararı
22:30 30.08.2021 (güncellendi: 23:07 30.08.2021)
BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havaalanının 'hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını' talep eden kararı kabul etti.
ABD, Fransa ve İngiltere tarafından konseye sunulan ve Afganlar ile ülkedeki tüm yabancıların güvenli bir şekilde kara ve havayolu ile ülkeden ayrılmalarına izin verilmesi çağrısı yapan karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylandı.
Karara 13 ülke destek verirken, Rusya ve Çin çekimser oy kullandı.
BMGK'de bir kararın kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
BMGK, kararda ABD'nin Afganistan'dan tahliyeleri tamamlamasının ardından Kabil Havaalanı'nın 'hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması'nı talep etti.
Kararda, "Kabil Havaalanı'nın ve çevresinin hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmeli" ifadeleri kullanıldı.
Kabil'de 26 Ağustos'ta meydana gelen IŞİD-Horasan'ın üstendiği havalanı yakınlarındaki saldırının güçlü bir şekilde kınandığı kararda, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden, teröristleri barındıran ya da başka ülkelere terör saldırısı düzenlemek için kullanılan bir yer haline dönüşmemesi talep edildi.
BM'nin ve diğer yardım örgütlerinin insani yardımlara devam edebilmesi için güvenli ve engelsiz erişim sağlanması çağrısı da yapılan kararda, özellikle kadın, çocuk ve azınlıkların insan haklarına saygı duyulması ve kapsayıcı, müzakere edilmiş bir siyasi çözüm çağrısında bulunuldu.